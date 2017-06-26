В мэрии заверили, что проблем с вывозом мусора после сноса в Москве пятиэтажек не будет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Снос домов в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы приведет к образованию 52,8 млн тонн строительного мусора. Проблем с его вывозом из столицы не будет, заявил заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

"По предварительным оценкам, снос столичных домов в рамках программы реновации приведет к образованию 52,8 млн тонн строительных отходов", - рассказал Хуснуллин в интервью, опубликованном в понедельник на портале мэра. Он добавил, что после появления окончательного списка домов, которые войдут в программу реновации, эта цифра может измениться.

"Проблем с вывозом всего этого мусора у столицы не будет. Сегодня в Москве и в Московской области насчитывается более 20 объектов приемки отходов строительства и сноса... Их совокупные мощности позволят в полной мере обеспечить утилизацию", - сообщил вице-мэр, отметив, что часть мусора направят на переработку.

Снос будет только днем

По словам Хуснуллина, снос каждого дома займет от нескольких часов до нескольких дней, еще около 7-10 дней потребуется властям для вывоза строительного мусора.

"Ночью шумные строительные работы производиться не будут. Это четкое правило, которое город соблюдает. Сносить дома планируется днем", - рассказал вице-мэр. Он отметил, что власти приложат максимум усилий, чтобы процесс строительства нового жилья проходил с минимальным дискомфортом для горожан.

Как отметил вице-мэр Москвы, вместо пустырей со стихийно растущими деревьями и промышленных зон вокруг кварталов реновации появятся новые скверы и парки.

"Застройка пятиэтажками районов Москвы в советское время была очень неоднородная и неорганизованная. В результате этого, внутри кварталов появились странные и неиспользуемые пространства, так называемые белые пятна. Мы предлагаем на этих же участках разбить скверы, проложить дорожки и установить лавочки", - рассказал Хуснуллин.

По его словам, задача планировщиков "максимально бережно относиться к существующим зеленым насаждениям и при этом находить места для дополнительной высадки деревьев и кустарников".

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов.

По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации.

В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.