Российский павильон на выставке "ЭКСПО-2017" в Астане посетили 100 тысяч человек

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АСТАНА, 26 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Российский павильон на международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане через 15 дней с момента открытия посетили 100 тыс. человек.
"Вчера, на 15-й день работы, счетчики и камеры зафиксировали стотысячного посетителя. Точнее, этим посетителем оказалась молодая пара - Кумисай и Лиридо. Она родом из Актау, а он - уроженец Албании", - сообщили в пресс-службе российского павильона на "ЭКСПО-2017".
Юбилейных посетителей аплодисментами встретили волонтеры, гиды и сотрудники павильона. Молодым людям подарили сувениры, а также два билета на концерт российских исполнителей Полины Гагариной и Егора Крида, который состоится 5 июля на площадке "ЭКСПО-2017" в рамках культурной программы выставки.
"После встречи стотысячного посетителя хочется отметить работу наших ребят - гидов и волонтеров, которые помогают справляться с наплывом гостей. К слову, максимальное количество человек, которые прошли через наш павильон в один день - 16 тыс.", - прокомментировала директор павильона России на "ЭСКПО-2017" Юлия Лопарева, слова которой приводит пресс-служба.
Кумисай и Лиридо также стали почетными гостями на церемонии награждения лучших волонтеров и гидов российского павильона. Этот конкурс проводится еженедельно в нескольких номинациях. В этот раз наградили самого активного волонтера в Instagram (номинация "Звезда в кадре"), самого популярного волонтера и того, кто посетил на "ЭКСПО-2017" больше всего павильонов, сопровождая российские делегации (номинация "Вокруг света за неделю").
Всего в павильоне России постоянно работают 10 волонтеров и 11 гидов. Каждый день они проводят около 20 экскурсий для официальных делегаций, а так же рассказывают об особенностях выставочного пространства посетителям на казахском, русском и английском языках.
Международная выставка "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего" проходит в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября. В мероприятии участвуют 115 государств и 22 международные организации. Ожидается, что экспозицию посетят свыше 2 млн человек.