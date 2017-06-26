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ФСИН хочет расширять практику отпусков осужденных из колоний в качестве поощрения

Общество
26 июня, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Все категории осужденных, даже помещенные в самые строгие условия отбытия наказания, будут иметь право на длительные свидания хотя бы раз в год

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. ФСИН России планирует расширять практику предоставления отпусков осужденным из колоний в качестве поощрения. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый в интервью, которое выйдет в "Российской газете" 27 июня.

"В прошлом году осужденным было предоставлено 835 выездов за пределы исправительного учреждения на время ежегодного оплачиваемого отпуска. По сравнению с предыдущим годом их число увеличилось (в 2015 году в отпуск за пределы исправительных колоний выезжали 743 осужденных"), - сообщил Рудый.

"Мы планируем расширять такую практику для поощрения тех, кто показывает стремление к исправлению, работает, после освобождения хочет стать обычным законопослушным гражданином. Также ежегодные отпуска с выездом будут предоставляться женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Чтобы матери могли хоть какое-то время провести с ребенком", - рассказал первый замдиректора ФСИН.

Он заметил, что "осужденным могут быть разрешены краткосрочные выезды продолжительностью до семи суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно". Также разрешены выезды для решения вопросов трудового и бытового устройства после освобождения.

В прошлом году такая возможность была предоставлена 154 осужденным. "Еще 154 осужденных получили разрешение на выезд в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного, стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб осужденному или его семье)", - добавил Рудый.

Длительные свидания

Анатолий Рудый также отметил, что хотя бы раз в год право на длительные свидания будут иметь все категории осужденных, даже помещенные в самые строгие условия отбытия наказания. Он напомнил, что это право признал Конституционный суд РФ (15 ноября прошлого года КС признал не соответствующим Конституции запрет для пожизненно осужденных на длительное свидание с близкими родственниками первые 10 лет - т. е. до тех пор, пока их не переведут со строгих условий содержания - прим. ТАСС).

"ФСИН направила в территориальные органы уголовно-исполнительной системы указание о возможности предоставления осужденным к пожизненному лишению свободы одного длительного свидания в год", - сообщил Анатолий Рудый, напомнив, что такое изменение в Уголовно-исполнительный кодекс уже разработано в соответствии с решением КС.

Законопроект увеличивает число длительных свиданий и для других категорий осужденных. "В колониях строгого режима и на строгих условиях предлагается разрешить два длительных свидания в год вместо одного. Разрешат свидания и на строгих условиях в тюремном режиме. Так что, в конечном счете, среди осужденных не останется ни одной категории, не имевшей бы права на длительные свидания в течение года", - пояснил он.

По его словам, в колониях для содержания осужденных пожизненно действуют 11 комнат для длительных свиданий. ФСИН планирует увеличить количество таких комнат и провести ремонт в уже имеющихся помещениях.

Обращение в КС

По данным ФСИН, на 1 июня 2017 года в шести исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, отбывали наказание 2013 человек.

Основанием для решения КС стали два обращения. Одно - Николая Королева, осужденного за создание преступного сообщества, члены которого совершили девять терактов, в том числе взрыв на Черкизовском рынке в Москве, который заключил брак в колонии после первого приговора. По мнению супругов, запрет на свидание исключает возможность естественного зачатия ребенка и нарушает право на семейную жизнь другого супруга, не совершавшего преступлений. Также в КС обратился Вологодский суд по делу Антона Мацынина, осужденного за убийство родителей своей бывшей девушки. Супруга Мацынина заявила, что запрет на длительные свидания нарушает право ее пятилетней дочери на встречу с отцом.

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