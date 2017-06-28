Между Японией и Курилами может появиться паромное и прямое авиасообщение

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Отсутствие прямого транспортного сообщения между Японией и южными Курилами ограничивает сотрудничество. Один из способов решения проблемы - организация паромного сообщения, а также открытие регулярного авиасообщения. Об этом шла речь 28 июня на встрече губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко и представителей японской бизнес-миссии, которая прибыла на южные Курилы, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Можно... организовать прямое паромное сообщение между Немуро и Южными Курильскими островами по типу того, что уже действует на линии Корсаков-Вакканай. Оно не будет столь сильно зависеть от капризов погоды. Полагаю, что целесообразно будет наладить на регулярной основе и авиационное сообщение между Курильскими островами и Японией", - сказал Олег Кожемяко.

Он напомнил, что в июне из-за неблагоприятных погодных условий не состоялось прибытие чартерного рейса из Японии, на котором жители соседнего с государства намеревались в рамках безвизового режима посетить могилы своих предков на южных Курилах. В настоящее время согласовываются новые сроки поездки. Возможно, она состоится в период с июля по сентябрь, когда погодные условия на Курилах более благоприятны.

Ранее ТАСС сообщал, что 27 июня делегация в составе 70 японских чиновников и представителей бизнеса во главе со специальным советником премьер-министра Эйити Хасэгавой прибыла на южную часть Курильских островов в рамках исполнения договоренности, достигнутой в ходе встречи лидеров двух стран в Москве 27 апреля. Они прибыли на пассажирском судне "Этопирика". В нее входят представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур. В течение ближайших дней миссия посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.