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Социал-демократы добились голосования по легализации однополых браков в обход Меркель

Общество
28 июня, 11:48 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 28, июня. /ТАСС

Вопрос о легализации "брака для всех" будет внесен в повестку заседания Бундестага уже в пятницу

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БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) смогла поставить на голосование Бундестага вопрос о легализации однополых браков. Такое решение было принято в среду на заседании комитета парламента по законотворческой деятельности большинством голосов.

При этом социал-демократы собрали большинство с привлечением голосов "Левой партии" и "зеленых", а партнеры "СДПГ по действующей коалиции - консерваторы из блока Ангелы Меркель выступили против законопроекта. Как ожидается, вопрос о легализации "брака для всех" будет поставлен в повестку заседания Бундестага уже в эту пятницу.

В воскресенье, выступая на партийном съезде, лидер СДПГ Мартин Шульц заявил, что социал-демократы в будущем не будут подписывать коалиционный договор ни с одной партией, если та не согласится легализовать однополые браки. Против этого всегда выступали консерваторы в немецком парламенте - Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и "сестринская" партия из Баварии (Христианско-социальный союз).

В понедельник Меркель неожиданно для всех, отвечая на вопрос в ходе ток-шоу, заявила, что эта тема должна быть "вопросом совести" для каждого парламентария. После этого Шульц призвал не откладывать голосование. Во вторник Меркель приняла решение отменить негласный запрет для депутатов своей фракции на голосование по вопросу легализации однополых браков.

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