Построенные в рамках реновации в Москве дома должны служить не менее 100 лет

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Дома, которые планируется строить по программе реновации, прошли сертификацию и должны иметь срок службы не менее 100 лет. Об этом заявил в среду заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин на заседании в Совете Федерации.

"Мэр поставил задачу не экономить, а поставить более высокие стандарты качества строительства, и сегодня мы очень серьезно этим занимаемся, все дома индустриального домостроения, которые будут строится уже прошли сертификацию, и, если они не соответствуют нормам и не могут служить более 100 лет, мы их вообще не применяем в строительстве", - сказал Хуснуллин.

"Все дома монолитного домостроения, а у нас более 70% - это монолитное домостроение, они все также имеют повышенные требования по безопасности и качеству", - добавил он.

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. Документ был принят в третьем чтении 14 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов.

По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации.

В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.