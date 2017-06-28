Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Построенные в рамках реновации в Москве дома должны служить не менее 100 лет

Общество
28 июня, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Построенные в рамках программы дома имеют повышенные требования по безопасности и качеству, отметил заммэра Хуснуллин

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Дома, которые планируется строить по программе реновации, прошли сертификацию и должны иметь срок службы не менее 100 лет. Об этом заявил в среду заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин на заседании в Совете Федерации.

"Мэр поставил задачу не экономить, а поставить более высокие стандарты качества строительства, и сегодня мы очень серьезно этим занимаемся, все дома индустриального домостроения, которые будут строится уже прошли сертификацию, и, если они не соответствуют нормам и не могут служить более 100 лет, мы их вообще не применяем в строительстве", - сказал Хуснуллин.

"Все дома монолитного домостроения, а у нас более 70% - это монолитное домостроение, они все также имеют повышенные требования по безопасности и качеству", - добавил он.

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

Смотрите также

Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. Документ был принят в третьем чтении 14 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов.

По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации.

В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация Снос хрущевок в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: антироссийские санкции ЕС не достигли поставленных целей
2
СМИ: в Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
3
Песков, комментируя памятную доску Сталину в МГЮА, призвал адекватно относиться к истории
4
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
5
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
6
Украинский офицер продал ЛНР данные о составе штаба силовой операции
7
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Темы дня
Загрузка...
Реклама