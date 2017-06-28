Руководство МГЮА не ответило протестующим из-за памятной доски Сталину

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики (ВШЭ), объявившие бойкот Московской государственной юридической академии (МГЮА) из-за мемориальной доски Иосифу Сталину, не рассчитывают на реакцию со стороны вуза. Об этом ТАСС сообщил профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Ранее Шаблинский опубликовал на своей странице в Facebook текст письма к ректору МГЮА Виктору Блажееву от имени коллектива кафедры конституционного и административного права, в котором сообщается об отказе от участия в научных и иных мероприятиях, проводимых академией. Причиной тому стала установка мемориальной доски, посвященной выступлению Иосифа Сталина.
"Нет, пока не получили [ответ]. Да мы и не надеялись его получить", - сказал Шаблинский, отвечая на вопрос, поступила ли ответная реакция МГЮА. Шаблинский уточнил, что письмо ректору было отправлено вечером 27 июня по электронной почте.
В пресс-службе ВШЭ подчеркнули, что это решение одной из кафедр. По словам сотрудника пресс-службы, в данном случае позиция вуза должна приниматься ученым советом, однако соответствующего решения нет. "В данном случае мы не можем это решение обобщать на весь университет", - пояснил собеседник агентства.
Комментариев ректора МГЮА, а также пресс-службы академии пока получить не удалось.
27 июня адвокат Генри Резник объявил в СМИ о своем уходе из МГЮА в связи с тем, что руководство вуза установило в центральной аудитории академии мемориальную доску Сталину. Солидарность с позицией Резника выразил и полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский. Несколько дней назад на сайте change.org была опубликована петиция с требованием к руководству вуза демонтировать памятную доску. На нынешний момент ее подписали более 6,3 тыс. человек.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который призвал адекватно относиться к истории. По его словам, официальной позиции по этому вопросу быть не может, а российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что это часть истории страны, которая должна восприниматься максимально адекватно.