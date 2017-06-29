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Робот R2-D2 из "Звездных войн" был продан на аукционе за $3 млн

Общество
29 июня, 4:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Проданный робот состоял из частей, использованных при съемках первых трех фильмов саги

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Робот R2-D2

Робот R2-D2

© Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Робот R2-D2, один из самых узнаваемых персонажей киносаги "Звездные войны", был продан за $2,76 млн на торгах аукционного дома Profiles in History. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

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По его информации, проданный робот состоял из частей, использованных при съемках первых трех фильмов о "Звездных войнах". R2-D2 стал самым дорогим экспонатом тематического аукциона: меч Люка Скайуокера ушел с молотка за $450 тысяч, за шлем Дарта Вейдера заплатили $96 тысяч. Информации о покупателе робота не сообщается.

"Звездные войны" (Star Wars) - серия популярных фантастических кинофильмов, а также книги, анимационные сериалы, телефильмы, комиксы и видеоигры, действие которых происходит в вымышленной вселенной, придуманной в 1970-х гг. американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом. Все эти произведения относятся к фантастическому жанру "космической оперы", культурологи характеризуют их как масштабную сагу с элементами футуризма, вестерна и волшебной сказки. В центре основного сюжета эпопеи - противостояние благородных рыцарей-джедаев и ситхов - адептов "темной стороны Силы". Первый фильм цикла вышел на экраны 25 мая 1977 года.

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