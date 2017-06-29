Робот R2-D2 из "Звездных войн" был продан на аукционе за $3 млн

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Робот R2-D2, один из самых узнаваемых персонажей киносаги "Звездные войны", был продан за $2,76 млн на торгах аукционного дома Profiles in History. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Тест "Да пребудет с тобой Сила": насколько хорошо вы знаете "Звездные войны" Пройти тест

По его информации, проданный робот состоял из частей, использованных при съемках первых трех фильмов о "Звездных войнах". R2-D2 стал самым дорогим экспонатом тематического аукциона: меч Люка Скайуокера ушел с молотка за $450 тысяч, за шлем Дарта Вейдера заплатили $96 тысяч. Информации о покупателе робота не сообщается.

"Звездные войны" (Star Wars) - серия популярных фантастических кинофильмов, а также книги, анимационные сериалы, телефильмы, комиксы и видеоигры, действие которых происходит в вымышленной вселенной, придуманной в 1970-х гг. американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом. Все эти произведения относятся к фантастическому жанру "космической оперы", культурологи характеризуют их как масштабную сагу с элементами футуризма, вестерна и волшебной сказки. В центре основного сюжета эпопеи - противостояние благородных рыцарей-джедаев и ситхов - адептов "темной стороны Силы". Первый фильм цикла вышел на экраны 25 мая 1977 года.