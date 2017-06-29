Врачи планируют лечить Дарью Старикову в России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Лечение 24-летней онкобольной Дарьи Стариковой, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, будет продолжено в России. Об этом сообщил в четверг директор Московского онкологического института имени Герцена Андрей Каприн.

"Пока что нет такой необходимости. Есть надежда и силы. Я уверен, что мы справимся и победим болезнь", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли продолжить лечение за границей.

О проблемах медицины в Апатитах стало широко известно после звонка Стариковой на "Прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину 15 июня. Она сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза.

После прямой линии вечером 15 июня Старикова была госпитализирована с обострениями и открывшимся кровотечением в реанимацию больницы Кировска. Затем ее санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу, откуда спецбортом МЧС перевезли в московскую онкологическую клинику им. Герцена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и изъял медицинскую документацию, касающуюся лечения Стариковой.