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Покрашенных в розовый цвет собак на Кубани отправят в московский питомник Минобороны

Общество
29 июня, 17:39 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

По словам владелицы питомника в Геленджике, самоедов отправят в Москву уже 29 июня

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КРАСНОДАР, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Два покрашенных в розовый цвет самоеда из Краснодарского края, которых зоозащитники нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика несколько дней назад, отправятся в четверг в московский питомник Минобороны "Красная звезда". Об этом сообщила ТАСС Маргарита Щербинина, владелица питомника в Геленджике, где животные находились последние дни.

"Их забрали в питомник Министерства обороны "Красная звезда". Они сегодня туда полетят", - сказала Щербинина.

История с крашеными собаками приобрела широкую известность несколько дней назад, когда о брошенных в лесу самоедах розового цвета рассказали зоозащитники в группе "Хаски хэлп" во "ВКонтакте".

По их словам, двух животных они нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика. Зоозащитники считают, что собак покрасили фотографы для того, чтобы использовать их в качестве реквизита для фотосессий с туристами. Позже прокуратура Краснодарского края начала проверку.

Щербинина добавила, что после того, как крашеные собаки были найдены, сотрудники правоохранительных начали искать их хозяина. На время разбирательства собак передали в ее питомник. Там они находились шесть дней, но потом Минобороны РФ решило забрать самоедов себе и согласовало с региональными правоохранительными органами вопрос передачи животных.

Состояние собак, по словам Щербининой, у нее не вызывало опасений, но для окончательного вывода о том, нанесла ли краска вред здоровью животным, необходимо более полное обследование ветеринара.

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