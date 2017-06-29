Покрашенных в розовый цвет собак на Кубани отправят в московский питомник Минобороны

Россиянин Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в ИстборнеСпорт 29 июня, 18:31
Холдинг "Швабе" приступил к испытаниям нового прибора наблюденияНовости партнеров 29 июня, 18:30
Греф посоветовал "играть" с криптовалютой только любителям казиноЭкономика и бизнес 29 июня, 18:19
Фурсенко: "Зенит" строит команду, опираясь в первую очередь на российских игроковСпорт 29 июня, 18:14
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-АнджелесомОбщество 29 июня, 18:08
Смартфоны на помойке: почему электронного мусора становится все большеОбщество 29 июня, 17:52
Фурсенко: билеты на новый стадион "Зенита" должны стать главным дефицитом в ПетербургеСпорт 29 июня, 17:51
КХЛ рассмотрит требования игроков "Динамо" о присвоении статуса свободного агента 4 июляСпорт 29 июня, 17:51
Фурсенко: "Зенит" полюбовно договорился с Луческу о расторжении контрактаСпорт 29 июня, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Два покрашенных в розовый цвет самоеда из Краснодарского края, которых зоозащитники нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика несколько дней назад, отправятся в четверг в московский питомник Минобороны "Красная звезда". Об этом сообщила ТАСС Маргарита Щербинина, владелица питомника в Геленджике, где животные находились последние дни.
"Их забрали в питомник Министерства обороны "Красная звезда". Они сегодня туда полетят", - сказала Щербинина.
История с крашеными собаками приобрела широкую известность несколько дней назад, когда о брошенных в лесу самоедах розового цвета рассказали зоозащитники в группе "Хаски хэлп" во "ВКонтакте".
По их словам, двух животных они нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика. Зоозащитники считают, что собак покрасили фотографы для того, чтобы использовать их в качестве реквизита для фотосессий с туристами. Позже прокуратура Краснодарского края начала проверку.
Щербинина добавила, что после того, как крашеные собаки были найдены, сотрудники правоохранительных начали искать их хозяина. На время разбирательства собак передали в ее питомник. Там они находились шесть дней, но потом Минобороны РФ решило забрать самоедов себе и согласовало с региональными правоохранительными органами вопрос передачи животных.
Состояние собак, по словам Щербининой, у нее не вызывало опасений, но для окончательного вывода о том, нанесла ли краска вред здоровью животным, необходимо более полное обследование ветеринара.