В ПАРНАСе разочарованы тем, что не найдены заказчики убийства Немцова

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя партии ПАРНАС Константин Мерзликин назвал предсказуемым вердикт присяжных в отношении обвиняемых в убийстве сопредседателя партии Бориса Немцова. Ранее присяжные признали их виновными.

"С этой точки зрения предсказуемый вердикт", - сказал Мерзликин.

При этом он, сославшись на мнение адвоката Вадима Прохорова, представлявшего в суде потерпевших, отметил, что "есть претензии к тому, как шло следствие, что важные фигуранты возможные не были привлечены к ответственности и судебному процессу". "Что, естественно, не содействовало поиску истины и реальных организаторов и заказчиков. В этом смысле, конечно, мы разочарованы, это центральный вопрос", - отметил заместитель председателя партии. "Хотелось бы верить в то, что будут найдены и установлены реальные заказчики и организаторы, и это будет сделано рано или поздно", - заключил он.

Ранее присяжные не сочли заслуживающим снисхождения кого-либо из подсудимых, признанных в Московском окружном военном суде виновными в убийстве политика Бориса Немцова. Также все подсудимые признаны присяжными виновными в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия.

Как ожидается, 4 июля прокуроры, адвокаты и подсудимые обсудят последствия вынесенного 29 июня вердикта. Речь на заседании будет идти о назначении обвиняемым наказания. С учетом вердикта им грозят максимальные сроки наказания, вплоть до пожизненного заключения.