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Власти Сингапура полностью запретили курение в ресторанах и кафе

Общество
30 июня, 7:52 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 30, июня. /ТАСС

Ранее аналогичные меры были введены в отношении торговых центров, медицинских учреждений, остановок общественного транспорта

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СИНГАПУР, 30 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура прекратили выдачу лицензий ресторанам, кафе и другим местам общественного питания на оборудование мест для курения. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Национального агентства по защите окружающей среды.

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Одновременно выданные ранее разрешения будут действовать до истечения их срока, после чего курение также окажется под запретом.

В ведомстве рассказали, что с 1 июля будущего года почти полностью будет запрещено курение на центральной улице Орчард, где расположено большинство магазинов города- государства. Исключения составят специально оборудованные места. Расположенные там же все кафе и рестораны обязаны до 30 июня будущего года ликвидировать все места для курения.

В прошлом году власти ужесточили правила, дополнительно запретив курение в 400 лесопарковых зонах. Ранее аналогичные меры были введены в отношении торговых центров, медицинских учреждений, остановок общественного транспорта. Представители Минздрава в марте сообщили, что в скором времени будет также повышен возрастной ценз для курильщиков: с нынешних с 18 лет до 21 года. При этом не достигшим этого возраста не только запрещено приобретать табачные изделия, хранение сигарет будет приравнено к правонарушениям.

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