В Москве ожидается гроза и кратковременные дожди

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о кратковременных дождях и грозе с усилением ветра в субботу днем.

"В период с 13:00 мск до 19:00 мск 1 июля в Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра до 12-17 м/с", - сообщили в столичном главке МЧС.

Во время непогоды возможно затопление участков дороги и затруднение движения транспорта, также увеличивается риск мелких ДТП. Из-за порывов ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.

Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и не укрываться от дождя и грозы под деревьями. Водителям советуют парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения", - предупредили в МЧС.

В пятницу, 30 июня, столицу и область накрыл удар стихии, в результате которого два человека погибли, 19 пострадали.