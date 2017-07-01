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В Москве ожидается гроза и кратковременные дожди

Общество
1 июля, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Из-за порывов ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о кратковременных дождях и грозе с усилением ветра в субботу днем.

"В период с 13:00 мск до 19:00 мск 1 июля в Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра до 12-17 м/с", - сообщили в столичном главке МЧС.

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Во время непогоды возможно затопление участков дороги и затруднение движения транспорта, также увеличивается риск мелких ДТП. Из-за порывов ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.

Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и не укрываться от дождя и грозы под деревьями. Водителям советуют парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения", - предупредили в МЧС.

В пятницу, 30 июня, столицу и область накрыл удар стихии, в результате которого два человека погибли, 19 пострадали.

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