Салют в Гонконге по случаю 20-й годовщины объединения с КНР собрал 300 тыс. зрителей

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Грандиозный салют над гаванью Виктория стал кульминацией празднования 20-й годовщины перехода Гонконга под китайский суверенитет. Этот фейерверк стал самым масштабным и зрелищным в истории анклава. Затраты на его проведение превысили $1,5 млн.

Свидетелями шоу стали 300 тыс. зрителей, которые собрались по обеим берегам пролива, несмотря на дождливую погоду. Над бухтой разорвалось рекордное количество пиротехнических снарядов - 39 888. Числа "девять" и "восемь" считаются в Поднебесной счастливыми.

Канонада с пяти барж продолжалась 23 минуты и сопровождалась световым шоу под музыкальный аккомпанемент. В небе рассыпались мириады разноцветных огней, образуя не только привычные узоры, но и картинки, и даже иероглифические надписи патриотического содержания.

Сторонники оппозиции встретили нынешнюю дату массовой демонстрацией. Подобные акции в защиту демократических ценностей в этот день устраиваются ежегодно и проходят с разрешения властей. "У нас действует свобода слова, выражения мнения, собраний. Мы с пониманием относимся к такого рода деятельности, если она организована в надлежащем порядке", - прокомментировала манифестацию Кэрри Лам, которая утром была приведена к присяге в качестве новой главы администрации Гонконга на следующий пятилетний срок.

Демонстранты проследовали по центральным улицам от Виктория-парк к правительственному комплексу. Акция прошла мирно и без эксцессов и, по оценкам организаторов, собрала до 60 тыс. человек. Полиция, однако, насчитала всего 14,5 тыс. участников, что стало самым низким показателем с 2003 года.

Марш протеста состоялся уже после отбытия из Гонконга председателя КНР Си Цзиньпина, который вместе с супругой принимал участие в торжественных мероприятиях. В ходе трехдневного пребывания глава государства также осмотрел ряд крупных инфраструктурных объектов города и проинспектировал расквартированный здесь гарнизон Народно- освободительной армии Китая (НОАК). По данным близких к НОАК источников, в честь нынешней годовщины через несколько дней в порт Гонконга совершит заход китайский авианосец "Ляонин", который впервые за все время будет открыт для широкой публики.