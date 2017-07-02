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В Москве завершены работы по устранению последствий непогоды

Общество
2 июля, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По словам вице-мэра Петра Бирюкова, наибольший урон получили Бабушкинский, Останкинский и Алексеевский районы Москвы

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Завершены работы по ликвидации последствий ливня, обрушившегося на Москву 30 июня. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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"Удалено порядка 2,5 тыс. поваленных деревьев. Наибольшее количество - почти 1800 деревьев - находились на территории Северо-Восточного административного округа", - сказал он.

По словам вице-мэра, наибольший урон получили Бабушкинский, Останкинский и Алексеевский районы Москвы: "Ураган в Москве повредил 22 кровли. Все они уже восстановлены".

Бирюков добавил, что основная часть работ по ликвидации последствий ливня завершилась вечером 1 июля. В работе было задействовано 1,4 тыс. единиц техники, а также более 5 тыс. сотрудников ЖКХ.

В пятницу, 30 июня, столицу и область накрыл удар стихии, в результате которого два человека погибли, 19 пострадали. В Москве был создан оперативный межведомственный штаб для устранения всех внештатных ситуаций, связанных с неблагоприятной погодой в Москве.

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