В Москве завершены работы по устранению последствий непогоды

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Завершены работы по ликвидации последствий ливня, обрушившегося на Москву 30 июня. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Удалено порядка 2,5 тыс. поваленных деревьев. Наибольшее количество - почти 1800 деревьев - находились на территории Северо-Восточного административного округа", - сказал он.
По словам вице-мэра, наибольший урон получили Бабушкинский, Останкинский и Алексеевский районы Москвы: "Ураган в Москве повредил 22 кровли. Все они уже восстановлены".
Бирюков добавил, что основная часть работ по ликвидации последствий ливня завершилась вечером 1 июля. В работе было задействовано 1,4 тыс. единиц техники, а также более 5 тыс. сотрудников ЖКХ.
В пятницу, 30 июня, столицу и область накрыл удар стихии, в результате которого два человека погибли, 19 пострадали. В Москве был создан оперативный межведомственный штаб для устранения всех внештатных ситуаций, связанных с неблагоприятной погодой в Москве.