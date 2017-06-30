Июньский дождь: библейского потопа в Москве не случилось

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Гроза с ливнем, прошедшая в Москве и Подмосковье в пятницу в течение нескольких часов, оказалась слабее ожиданий и не привела к "библейскому потопу", которым пугали друг друга пользователи социальных сетей, обещая сильнейший за полвека шторм. Последствия непогоды были существенно меньше того ущерба, который причинил городу майский ураган.

Июньский дождь не привел к серьезным подтоплениям, крупным сбоям в работе общественного транспорта и массовым отключениям электроэнергии. Москва пережила удар стихии, городские службы работают без сбоев, констатировал мэр столицы Сергей Собянин.

В результате грозы в Московском регионе два человека погибли, девять пострадали.

Последний раз схожий по силе шторм обрушился на Москву и Подмосковье 29 мая. Тогда стихия унесла жизни 18 человек, всего пострадали около 200 человек. Скорость порывов ветра местами достигала 31 м/с, шквал сопровождался ливнем и градом. Сильный ветер ломал опоры линий электропередачи и деревья, срывал кровлю с домов.

В три захода

Гроза, пришедшая в пятницу в столичный регион с запада, двигалась тремя эшелонами. Первый достиг центра Москвы в середине дня: ливень, местами с градом, продолжался примерно четверть часа, после чего над городом вновь засияло солнце.

Ближе к 15 часам подошел второй эшелон: небо почернело, ливень и порывы ветра усилились. Временами скорость ветра превышала 20 м/с.

В районе 17 часов гроза началась с новой силой. Дождь временами то стихал, то снова усиливался.

Ранее в Гидрометцентре и МЧС предупредили, что с 12:30 мск 30 июня до 03:00 мск 1 июля по Московской области и Москве (включая Новую Москву) ожидается местами сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с.

Жертвы и пострадавшие

По сообщениям источников в экстренных службах, жертвой ливня в Подмосковье стал один человек, погибший в результате удара молнии.

В Москве один человек погиб, "пятеро из девяти пострадавших в результате непогоды госпитализированы, еще четверым помощь оказана на месте", сообщил ТАСС сотрудник экстренной службы.

Ликвидация подтоплений

Согласно первым данным экстренных служб, которые в режиме реального времени вели мониторинг последствий грозы, в столице в результате проливного дождя "произошли подтопления пяти низменных участков автодорог", шквалистым ветром было повалено более 40 деревьев.

Затем в период с 15:00 до 16:30, то есть в то время, когда над столицей проходил второй эшелон грозы, количество заявок о скоплениях воды, поступивших в центральную диспетчерскую службу Мосводостока, выросло до 60.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, по всем указанным в заявках адресам оперативно выехали бригады, которые, несмотря на продолжающийся дождь, занялись ликвидацией подтоплений. По восьми заявкам аварийные службы не обнаружили скоплений воды. В Мосводостоке объясняют это тем, что некоторые подтопления в городе временные и исчезнут сами.

По обращениям граждан работают также другие экстренные и оперативные службы города.

Остались без света

Непогода не привела к серьезным сбоям в работе энергетических систем, хотя совсем без нарушений не обошлось. Как сообщило Минэнерго РФ, по состоянию на 16 часов около 4,4 тыс. человек остались без электроснабжения в Московском регионе из-за неблагоприятных погодных условий.

"Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения", - говорится в пресс-релизе министерства.

Работа транспорта

Общественный транспорт столичного региона выдержал ливень без серьезных потрясений.

Самый заметный сбой произошел на Московском центральном кольце (МЦК), где из-за упавшего на провода дерева в районе станции "Белокаменная" пришлось временно приостановить движение поездов по часовой стрелке. Однако железнодорожникам удалось оперативно организовать движение по временной схеме, а вскоре проблема была полностью устранена. "Аварийно-восстановительные бригады закончили работать на месте падения дерева. Движение "Ласточек" по часовой стрелке восстановлено в штатном режиме - электропоезда делают остановки для посадки и высадки пассажиров на всех станциях", - сообщила пресс-служба МЦК.

По сообщению Информационного центра Транспортного комплекса Москвы, столичный метрополитен, пригородные поезда и "Аэроэкспрессы", несмотря на непогоду, работали в штатном режиме. В ряде СМИ появилась информация о том, что из-за обильных осадков начало затапливать платформу станции "Филевский парк" Филевской линии, однако в пресс-службе подземки ее опровергли. "В настоящее время скопления воды на платформах и в вестибюлях нет, станции работают в штатном режиме, поезда следуют согласно графику на всех линиях московского метрополитена", - сказал собеседник агентства.

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово задержали из-за непогоды в пятницу более 40 рейсов на вылет и прилет, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В аэропортах Шереметьево и Домодедово были задержаны на вылет и прилет 42 рейса, задержка составляет от 15 до 45 минут", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, были ли задержки в рейсах во Внуково.

Удар выдержали

Москва справилась с обрушившимся в пятницу тропическим ливнем, зафиксированы лишь небольшие задержки в движении общественного транспорта, городские службы работают без сбоев, сообщил Собянин.

"Город пережил еще одну стихию. Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта", - написал мэр на своей странице в Twitter. Он также отметил, что в целом городские службы работают без перебоев.

По предварительным данным, на территории Москвы выпало до 30 мм осадков, в Центральном и Северо-Западном административных округах прошел град, порывы ветра достигали скорости 20 м/с. Итоговые показатели уровня выпавших осадков будут, очевидно, выше, поскольку дождь в столице все еще продолжается.

В связи с продолжающимся ливнем Главное управление МЧС по Москве создало оперативный штаб, приведена в готовность группировка сил и средств общей численностью около тысячи человек и почти 340 единиц техники.

Кроме того, сообщили в ведомстве, в готовности находится аэромобильная группировка в количестве 190 человек и 55 единиц техники. Ранее подразделения ГУ МЧС по Москве были приведены в режим повышенной готовности. В детских лагерях организовано дополнительное дежурство сотрудников ведомства.

Вспомнили Булгакова и Ноя

В социальных сетях, пользователи которых активно размещали фотоснимки и видеоматериалы о ливне, одной из самых популярных стала цитата из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": "Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город".

Пользователи также активно сравнивали обрушившийся на Москву ливень с библейским потопом и вспоминали Ноя с его ковчегом, на котором было "каждой твари по паре".

Наряду с собственными снимками, видеосюжетами и комментариями многие пользователи соцсетей размещали ссылки на сервис "Яндекс Погода", где можно было в режиме реального времени наблюдать за движением грозового фронта над столичным регионом.

Неблагоприятный прогноз

По состоянию на 18:30 в Москве все еще продолжается сильный дождь, синоптики дают неблагоприятный прогноз на выходные. Правда, такого сильного ливня, как в пятницу, они не обещают, однако и в городе, и в области в субботу и воскресенье очень высока вероятность дождей.

Тем не менее, непогода не должна повлиять на проведение в воскресенье на столичном стадионе "Спартак" матча за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики, заверил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Поле стадиона - великолепное. Газон прекрасно подготовлен. Он был давно засеян, предусмотрены все необходимые инженерные решения. Все будет нормально", - сказал ТАСС Мутко.