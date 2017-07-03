Эксперты отмечают острый дефицит парковок около больниц и поликлиник Москвы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Парковка около медицинских учреждений стала острой проблемой в Москве. По мнению экспертов, опрошенных ТАСС в понедельник, около больниц и поликлиник столицы наблюдается дефицит парковочных мест.

Отсутствие свободных мест для парковки, в частности, стало одной из причин несчастного случая с народным артистом СССР Владимиром Этушем, который не дождался искавшую парковку супругу, упал с лестницы около одной из больниц и получил травму.

Свободное место "за километр"

Ранее директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил ТАСС, что Этуш в понедельник, 26 июня, пошел в поликлинику и, поднимаясь по лестнице, упал. Сейчас актер находится в отдельной палате реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, у него диагностирован ушиб спины.

Супруга актера написала на своей странице в Facebook, что инцидент произошел из-за того, "что он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику". Жена артиста пояснила, что ей "негде было припарковаться у входа в поликлинику". По ее словам, широких тротуаров много, "а припарковаться можно только за километр".

В департаменте транспорта не смогли пояснить ТАСС, насколько Москва обеспечена парковками возле учреждений здравоохранения и как решается проблема в случае их дефицита. Комментируя инцидент с Этушем, там также не уточнили, обеспечена ли территория около медучреждения на Долгоруковской улице достаточным числом стоянок, но отметили, что "в Москве парковочные места организованы везде, где это возможно".

Проблема решается локально

"Все отлично знают, что парковочных мест не хватает. В Москве в целом существует проблема с парковкой, и это, соответственно, отражается на всем - и на социальных объектах, и на дорожной инфраструктуре, и на пробках", - считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Согласен с ним председатель Транспортной ассоциации московской агломерации Норайр Блудян. "В последнее время эта проблема озвучивается достаточно часто. Мы, в том числе, просили департамент транспорта и "Администратор парковочного пространства" (госучреждение в Москве - прим. ТАСС), чтобы давались конкретные замечания по нехватке парковочных мест, но в ответ поступала скудная информация, привязанная к конкретному адресу, к конкретной больнице. Те меры, которые были приняты в свое время, уже исчерпали свои ресурсы, которые могли бы дать положительный импульс", - считает он.

Признал проблему нехватки парковочных мест и директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. По словам эксперта, в Москве вопрос обеспеченности больниц парковочными местами решен частично, как правило, меньше всего от этого страдают крупные медучреждения и медицинские институты. "Есть больницы с большой внутренней территорией, где пациенты и их родственники могут оставлять свои машины. Но таких больниц очень мало", - подчеркнул собеседник агентства.

"Возникает вопрос, где парковаться посетителям медучреждений? Наглядный пример - Филатовская больница, я часто проезжаю мимо нее. Там есть парковочные места, но к сожалению, их мало. И все места заняты людьми, которые вообще не имеют отношения к этой больнице", - сказал эксперт.

Убрать запрещающие знаки

По словам вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского, дефицит парковочных мест около больниц связан, в частности, с завышенными ценами на платные стоянки по всей Москве. "У нас значительная часть протяженности улиц занята платными парковками. Простому человеку - инженеру, врачу, учителю - это не по карману. Поэтому люди ищут, где бы машину поставить бесплатно", - отметил он.

Эксперт считает, что проблему нехватки стоянок решит отмена запрещающих знаков в некотором радиусе от медучреждений. "Как раньше было при советской власти - оперативно подъехал, машину поставил в трех шагах от входа в больницу и пошел - такого уже нет. Вывод просится простой - на большом расстоянии вправо и влево от больниц, школ, вузов, поликлиник и иных социально значимых объектов не должно быть знаков, запрещающих остановку и стоянку, знаков "платная парковка", - полагает собеседник агентства.

Парковку - только пациентам

По мнению Блудяна, "сначала нужно провести хорошую инвентаризацию, проанализировать ситуацию в самых проблемных точках, потом уже разрабатывать меры и предложения".

По мнению Ольшанского, одной из таких мер может стать администрирование в ручном режиме на местах и запрет стоянки на стоянку около больниц тем, кто в услугах врачей в данный момент не нуждается. "Если мы подъехали к Боткинской больнице, но у нас никто там из родственников не лежит, нельзя там останавливаться. Пусть пять из десяти автомобилистов займут парковку и пойдут в магазин, а остальные приедут по адресу и без труда припаркуются - уже хорошо, и того, что было с Этушем, у нас уже не будет", - сказал он.

Новые парковки проблему не решат

В целом эксперты сошлись во мнении, что организация дополнительных парковочных мест ситуацию не решит - новые места продолжат занимать автомобилисты, которые не хотят платить за стоянку в платной зоне, или водители, которым больше негде припарковаться. "Проблему с парковками мы не решим никогда, это чисто физически невозможно", - полагает Блинкин.

Ольшанский считает, что решит данную проблему "пропаганда естественных гуманитарных ценностей". "Это уже вопрос о совести горожанина. Если ты не имеешь отношения к этой больнице, незачем там парковаться. Даже если твой офис и магазин совсем рядом", - заключил собеседник агентства.