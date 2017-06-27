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Источник: Владимир Этуш остается в реанимации

Культура
27 июня, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Источник в экстренных службах Москвы сообщил, что у актера "температура нормальная, 36,6"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Актер Владимир Этуш находится в реанимации. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах Москвы.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР, 95-летний актер Владимир Этуш после падения на лестнице у поликлиники был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"В. Этуш остается в реанимации отделения нейрохирургии; температура нормальная, 36,6", - сказал собеседник агентства.

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, но датой рождения в паспорте значится 6 мая 1923 года. Поступив в театральное училище сразу после окончания школы, в сентябре 1941 года Этуш ушел добровольцем на фронт. В 1943 году под Запорожьем был тяжело ранен. После госпиталя получил вторую группу инвалидности и был комиссован. В 1944 году вернулся на четвертый курс Театрального училища имени Щукина.

В 1945 году Владимир Этуш окончил театральное училище и был приглашен преподавать в нем. В том же году он начал работать в Московском театре имени Вахтангова, с которым связана вся его жизнь.

Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Владимир Этуш снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971). С 2003 года Владимир Этуш - художественный руководитель Щукинского училища.

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