Представляющие архитектурную ценность дома исключат из программы реновации в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дома, представляющие историческую ценность с точки зрения архитектуры, исключат из проекта программы реновации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба сайта комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Завершилось голосование жильцов за включение в программу реновации. В список попали не только типовые панельные дома, но и авторские сооружения с интересной архитектурой. Мы предлагаем тщательно их изучить и выделить группу домов, которые не подлежат сносу и которые необходимо сохранить", - рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что Москомархитектура проводит встречи рабочей группы, где каждый дом будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Отмечается, что дома, представляющие историческую и архитектурную ценность, могут расселить в рамках программы реновации, но сносить их не будут. "Город предоставит жителям новые квартиры, а здания отреставрируют", - говорится в сообщении.

Ранее движение "Архнадзор" подготовило список из 450 объектов, представляющих архитектурную ценность. Жители 172 домов из представленного списка проголосовали против включения в программу реновации. При дальнейшей разработке градостроительной документации будут рассмотрены возможности сохранения этих зданий.

"Программа реновации московского жилья не означает автоматического сноса всех зданий, которые попали в список домов, опубликованный на сайте mos.ru", - подчеркнул руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По его словам, она задумывалась и будет осуществляться как программа по работе с ветхим жильем. В первую очередь в ней идет речь о зданиях, состояние которых приближается к аварийному или уже является таковым.

1 июля 2017 г. президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.