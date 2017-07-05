Озера Арктики превратят в рыбоводные фермы

САЛЕХАРД, 5 июля. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проведут эксперимент по созданию рыбоводных ферм в естественных озерах Арктики. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"На Ямале получает развитие молодое направление - аквакультура. В самой ближайшей перспективе - развитие этого направления в естественных водоемах, такое будет проводиться впервые. На территории округа сформировано 10 рыбоводных участков, общая площадь которых составляет почти 3,5 тыс. га. Шесть озер для разведения сиговых уже закреплены за хозяйствами в Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах", - отметили в пресс-службе.

Начать эксперимент планируется уже в этом году. По данным властей, на территории ЯНАО с начала 2017 года добыто 3,3 тыс. тонн рыбы. "Ямало-Ненецкий автономный округ является одним из наиболее значимых рыболовецких регионов в Западносибирском рыбохозяйственном бассейне. Здесь производится вылов более 50% всей добываемой по Нижнеобскому бассейну рыбы", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2016 году был установлен рекорд за последние 15 лет по вылову рыбы в регионе - было добыто почти 10 тыс. тонн. Планируется, что в нынешнем году выловят около 9 тыс. тонн рыбы, начнутся поставки в Белоруссию и Казахстан. Также в 2017 году впервые начнется добыча наваги.

В 2014 году из-за истощения поголовья рыбы был введен запрет на вылов муксуна и нельмы, поэтому рыбаки были переориентированы на увеличение вылова частиковых и тресковых видов - щука, язь, налим, пелядь, щекур, пыжьян и ряпушка.

На территории округа промышленную добычу водных биологических ресурсов ведут 82 предприятия различных форм собственности, на предприятиях рыбного хозяйства трудятся 2,5 тыс. человек, большинство из которых являются представителями коренного населения. Объем финансирования агропромышленного комплекса ЯНАО на 2017 год - 2,645 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 33,919 млн рублей. Средства пойдут, в частности, на поддержку оленеводства и рыбодобычи, растениеводства, молочного и мясного скотоводства, звероводства.