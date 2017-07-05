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Американский истребитель поднимут со дна озера в Мурманской области

Общество
5 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Самолет Р-39 Airacobra, который поставлялся в годы войны по ленд-лизу, потерпел катастрофу в марте 1945 года во время тренировочного полета

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Обломки истребителя Р-39 Airacobra времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на дне озера Щукозеро под Мурманском несколько лет назад, поднимут на поверхность специалисты Северного флота. Самолет потерпел катастрофу в марте 1945 года во время тренировочного полета, летчик погиб.

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"Проведение операции планируется в ходе летнего сезона", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Самолет Р-39 Airacobra, который поставлялся в годы войны по ленд-лизу, лежит на глубине более 40 метров. Он был обнаружен гидролокатором поисковиков в 2011 году. В 2013-м с помощью телеуправляемых аппаратов в иле на дне озера были засняты крупные фрагменты фюзеляжа и крыла, винт самолета.

По данным военных архивов, 6 марта 1945 года истребитель Р-39 Airacobra из состава 2-й эскадрильи 255-го истребительного авиаполка ВВС Северного флота потерпел катастрофу над озером Щукозеро в ходе учебно-тренировочного полета. При падении самолет пробил лед на поверхности озера, пилот (младший лейтенант Варавчиков Ф. Д.) погиб.

P-39 Airacobra - поршневой истребитель США, производившийся компанией Bell Aircraft с 1940 года по 1944-й. Имел необычное расположение двигателя - за кабиной пилота. Также самолет оснащался мощным пушечным вооружением. На самолете этой марки летал в годы войны Александр Покрышкин.

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