Американский истребитель поднимут со дна озера в Мурманской области

Федор Чудинов может выступить во Всемирной суперсерии боксаСпорт 5 июля, 12:39
Дело о пытках в ОВД "Заречный" в Свердловской области вернули в суд первой инстанцииНовости Урала 5 июля, 12:33
Президент "Витязя": клуб не собирается приобретать хоккеистов московского "Динамо"Спорт 5 июля, 12:32
"Барселона" продлила контракт с Месси до 2021 годаСпорт 5 июля, 12:28
"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологийАрмия и ОПК 5 июля, 12:25
Ростуризм: подготовка гостиниц к ЧМ-2018 идет в плановом режимеСпорт 5 июля, 11:53
Озера Арктики превратят в рыбоводные фермыОбщество 5 июля, 11:47
Российско-венгерский мясокомбинат на 5 тыс. тонн продукции в год открылся на УралеНовости Урала 5 июля, 11:46
Томские ученые разработали недорогие отечественные реагенты для добычи нефтиСибирь 5 июля, 11:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Обломки истребителя Р-39 Airacobra времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на дне озера Щукозеро под Мурманском несколько лет назад, поднимут на поверхность специалисты Северного флота. Самолет потерпел катастрофу в марте 1945 года во время тренировочного полета, летчик погиб.
"Проведение операции планируется в ходе летнего сезона", - говорится в сообщении пресс-службы флота.
Самолет Р-39 Airacobra, который поставлялся в годы войны по ленд-лизу, лежит на глубине более 40 метров. Он был обнаружен гидролокатором поисковиков в 2011 году. В 2013-м с помощью телеуправляемых аппаратов в иле на дне озера были засняты крупные фрагменты фюзеляжа и крыла, винт самолета.
По данным военных архивов, 6 марта 1945 года истребитель Р-39 Airacobra из состава 2-й эскадрильи 255-го истребительного авиаполка ВВС Северного флота потерпел катастрофу над озером Щукозеро в ходе учебно-тренировочного полета. При падении самолет пробил лед на поверхности озера, пилот (младший лейтенант Варавчиков Ф. Д.) погиб.
P-39 Airacobra - поршневой истребитель США, производившийся компанией Bell Aircraft с 1940 года по 1944-й. Имел необычное расположение двигателя - за кабиной пилота. Также самолет оснащался мощным пушечным вооружением. На самолете этой марки летал в годы войны Александр Покрышкин.