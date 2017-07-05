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Бывшая узница нацистских лагерей Симона Вейль будет похоронена в Пантеоне

Общество
5 июля, 13:16 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 5, июля. /ТАСС

Вейль умерла 30 июня в своем доме в Париже, не дожив до своего 90-летия всего две недели

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© Central Press/Hulton Archive/Getty Images

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Бывшая узница нацистских лагерей смерти, правозащитница, член Французской академии Симона Вейль, скончавшаяся на прошлой неделе в возрасте 89 лет, будет похоронена в Пантеоне. Такое решение принял президент Франции Эмманюэль Макрон, возглавивший в среду национальную церемонию прощания с выдающейся соотечественницей.

В прощании с Вейль на территории исторического Дома инвалидов в Париже приняли участие бывшие президенты Франции - Николя Саркози, Франсуа Олланд, а также бывший премьер-министр Франсуа Фийон.

"Я принял решение о том, что Симона Вейль и ее супруг будут покоиться в Пантеоне", - сообщил собравшимся Эмманюэль Макрон.

Симона Вейль ушла из жизни утром 30 июня в своем доме в Париже, не дожив до своего 90-летия всего две недели. По данным многочисленных опросов последних лет, Вейль неоднократно была признана самой популярной француженкой.

Пантеон - историческая усыпальница выдающихся деятелей Франции. Под ее сводами захоронены философы Вольтер, Жан-Жак Руссо, писатели Виктор Гюго, Александр Дюма (отец), лауреаты Нобелевской премии физики Пьер и Мария Кюри, герой антифашистского Сопротивления Жан Мулен.

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