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Осенняя погода ждет москвичей в конце этой недели

Общество
5 июля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 5 июля./ТАСС

В пятницу и субботу температура воздуха в столице не превысит 16 градусов

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МОСКВА, 5 июля./ТАСС/. Мощный высотный циклон и холодный воздух с севера принесут в конце недели практически осеннее похолодание в Москву. Об этом в среду сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Говорю об этом с сожалением, потому что жители умеренных широт устали от дождливой и прохладной погоды. 7 и 8 июля - в пятницу и субботу будут прохладные деньки, когда максимальная температура днем будет в диапазоне 15-16, по области даже 13 градусов. Это очень прохладно", - сказал Вильфанд.

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По его словам, это связано с тем, что погодой на Европейской части страны управляет "очень мощный высотный циклон". "Солнце практически не будет проникать через толщу облаков, прибавится к этому еще и адвекция холода, то есть перенос прохладных воздушных масс с севера", - пояснил Вильфанд.

Он добавил, что температура в выходные будет осенняя, но затем ситуация будет улучшаться. "В начале следующей недели температура прогнозируется в диапазоне 17-20 градусов", - уточнил метеоролог.

Вильфанд отметил, что по прогнозам, во второй половине июля и в первой декаде августа будет "от 4 до 6 дней с ярко выраженной летней погодой, когда температуры будут достигать 25-градусной отметки и даже выше".

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