Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Панда-модель для фотографий с туристами в Сочи оказалась перекрашенным щенком

Общество
5 июля, 14:18 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

В ходе рейда у фотографов также обнаружили обезьяну и ослика

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 5 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Детеныш краснокнижной панды из Сочи, которого, как сообщалось в соцсетях, использовали для фотографий с туристам в 40-градусную жару, оказался перекрашенным щенком чау-чау. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"В ходе проводимой проверки Сочинской природоохранной прокуратуры выяснилось, что фотографы на смотровой площадке у села Монастырь предлагают сделать снимки с щенком собаки породы чау-чау, выкрашенным под панду", - сказал представитель прокуратуры.

О появлении предпринимателей, использующих в качестве фотомодели занесенную в Красную книгу панду, на одном из самых популярных сочинский туристических маршрутов, ведущего на Красную Поляну, сообщил накануне пользователь соцсети "ВКонтакте". По его словам, на смотровой площадке у села Монастырь в установившуюся на Черноморском побережье 40-градусную жару отдыхающим предлагают сфотографироваться с "замученным жарой детенышем панды размером не больше 30-50 см, а также львенком и коршуном".

По данному факту прокуратура инициировала проверку. В ходе рейда у фотографов помимо перечисленных животных также обнаружили обезьяну и ослика. Представитель прокуратуры добавил, что ведомство проверит наличие документов на животных и факт жестокого обращения с ними.

Это уже не первый случай в Краснодарском крае, когда туристы сообщают в соцсетях о фактах жестокого обращения с животными. В конце июня прокуратура после сообщений о купании крокодила в море изъяла у владельца рептилию, которую тот держал в домашних условиях. Кроме того, в конце июня зоозащитники нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика покрашенных в розовый цвет самоедов. Их отправили в московский питомник Минобороны РФ "Красная звезда".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель констатировала изменение мирового порядка
2
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
3
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
4
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
5
Госдума может 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса памятников в Польше
6
Родителям и начинающим водителям: как получить скидку в 20% на новую машину
7
Кремль ждет от встречи Путина и Трампа установления рабочего диалога
Темы дня
Реклама