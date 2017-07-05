Панда-модель для фотографий с туристами в Сочи оказалась перекрашенным щенком

Мутко: Дзюба и Кокорин находятся в расширенном списке кандидатов в сборную РоссииСпорт 5 июля, 15:45
Мутко: российские телеканалы могут заплатить за телеправа ЧМ-2018 не больше $40 млнСпорт 5 июля, 15:40
От "Искателей"до "Зубра": пять главных произведений Даниила ГранинаКультура 5 июля, 15:40
Первая парусная регата в Чечне проходит при информподдержке ТАССНовости агентства 5 июля, 15:38
Мутко: работа по созданию инфраструктуры для олимпийских видов спорта продолжитсяСпорт 5 июля, 15:36
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства участка ВСМ от Москвы до ВладимираТранспорт 5 июля, 15:33
Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ не обязательно будет по схеме "10+15"Спорт 5 июля, 15:32
Мутко: Федерация бокса России имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2019 в СочиСпорт 5 июля, 15:29
На Среднем Урале планируют продолжить восстановление единственного в регионе кремляНовости Урала 5 июля, 15:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 5 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Детеныш краснокнижной панды из Сочи, которого, как сообщалось в соцсетях, использовали для фотографий с туристам в 40-градусную жару, оказался перекрашенным щенком чау-чау. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
"В ходе проводимой проверки Сочинской природоохранной прокуратуры выяснилось, что фотографы на смотровой площадке у села Монастырь предлагают сделать снимки с щенком собаки породы чау-чау, выкрашенным под панду", - сказал представитель прокуратуры.
О появлении предпринимателей, использующих в качестве фотомодели занесенную в Красную книгу панду, на одном из самых популярных сочинский туристических маршрутов, ведущего на Красную Поляну, сообщил накануне пользователь соцсети "ВКонтакте". По его словам, на смотровой площадке у села Монастырь в установившуюся на Черноморском побережье 40-градусную жару отдыхающим предлагают сфотографироваться с "замученным жарой детенышем панды размером не больше 30-50 см, а также львенком и коршуном".
По данному факту прокуратура инициировала проверку. В ходе рейда у фотографов помимо перечисленных животных также обнаружили обезьяну и ослика. Представитель прокуратуры добавил, что ведомство проверит наличие документов на животных и факт жестокого обращения с ними.
Это уже не первый случай в Краснодарском крае, когда туристы сообщают в соцсетях о фактах жестокого обращения с животными. В конце июня прокуратура после сообщений о купании крокодила в море изъяла у владельца рептилию, которую тот держал в домашних условиях. Кроме того, в конце июня зоозащитники нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика покрашенных в розовый цвет самоедов. Их отправили в московский питомник Минобороны РФ "Красная звезда".