Панда-модель для фотографий с туристами в Сочи оказалась перекрашенным щенком

СОЧИ, 5 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Детеныш краснокнижной панды из Сочи, которого, как сообщалось в соцсетях, использовали для фотографий с туристам в 40-градусную жару, оказался перекрашенным щенком чау-чау. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"В ходе проводимой проверки Сочинской природоохранной прокуратуры выяснилось, что фотографы на смотровой площадке у села Монастырь предлагают сделать снимки с щенком собаки породы чау-чау, выкрашенным под панду", - сказал представитель прокуратуры.

О появлении предпринимателей, использующих в качестве фотомодели занесенную в Красную книгу панду, на одном из самых популярных сочинский туристических маршрутов, ведущего на Красную Поляну, сообщил накануне пользователь соцсети "ВКонтакте". По его словам, на смотровой площадке у села Монастырь в установившуюся на Черноморском побережье 40-градусную жару отдыхающим предлагают сфотографироваться с "замученным жарой детенышем панды размером не больше 30-50 см, а также львенком и коршуном".

По данному факту прокуратура инициировала проверку. В ходе рейда у фотографов помимо перечисленных животных также обнаружили обезьяну и ослика. Представитель прокуратуры добавил, что ведомство проверит наличие документов на животных и факт жестокого обращения с ними.

Это уже не первый случай в Краснодарском крае, когда туристы сообщают в соцсетях о фактах жестокого обращения с животными. В конце июня прокуратура после сообщений о купании крокодила в море изъяла у владельца рептилию, которую тот держал в домашних условиях. Кроме того, в конце июня зоозащитники нашли в лесу в 60 километрах от Геленджика покрашенных в розовый цвет самоедов. Их отправили в московский питомник Минобороны РФ "Красная звезда".