Автор портрета Путина на поле в Италии рассказал, что теряет по 2 кг во время работы

РИМ, 5 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский художник Дарио Гамбарин, создатель портрета президента РФ Владимира Путина на пшеничном поле, рассказал корреспонденту ТАСС, что теряет по 2 кг веса при работе над каждым портретом, так как это занятие требует от него полной концентрации и большого напряжения

"Здесь нельзя ошибиться. Это как резать холст. У меня, судя по всему, отлично развито чувство пространства, а руководствуюсь я исключительно своим воображением. Но все это требует такой концентрации, что я теряю по 2 кг", - рассказал итальянец, уточнив, что исполнение гигантского портрета занимает полтора дня.

ТАСС/Ruptly

Гамбарин, сын фермера, использует лишь землю отца для своих инсталляций ландшафтного искусства. За его плечами богатая история и долгая карьера. Он учился на юриста, психолога и психиатра, а потом окончил Школу изящных искусств, и именно живопись стала его призванием. Сам он характеризует свой творческий стиль как "абстрактный экспрессионизм".

Первыми его работами на земле стали воспроизведенные лица с его же картин. Позже он начал изображать известных политиков и исторических персонажей, таких как Джон Кеннеди, Нельсон Мандела, Барак Обама и Дональд Трамп. Гамбарин рассказал, что обратился к ландшафтному искусству около 10 лет назад, увидев фото в Германии.

"Это были небольшие по площади картины - несколько метров на несколько метров. Кроме того, реализованные по наброскам художников техническим персоналом. Я решил использовать землю своего отца, который еще в детстве научил меня работать на тракторе. Мои размеры гораздо больше - один глаз на портрете достигает 8 метров", - пояснил художник.

По его признанию, он никогда не смотрит в процессе работы на свое произведение, но лишь на конечный результат, который можно увидеть только с высоты. Кроме того, как правило, его "полевые" произведения несут политический или социальный смысл. "Я выступаю за мир и развитие", - сказал Гамбарин. Поэтому не случаен выбор российского президента в качестве персонажа его последней работы.

Мнение автора

Художник создал на поле портрет президента России Владимира Путина. Выбор главы российского государства в качестве персонажа для нового портрета Гамбарин объяснил грядущей встречей "двадцатки" в Гамбурге, на которой должны быть решены важные вопросы - от экономических и миграционных до международных кризисов в Сирии и на Украине. Рядом со схематичным изображением мастер написал фамилию российского президента.

"Путин играет огромную роль в современном мире, он мог бы изменить его. И многое ожидается от предстоящей встречи "двадцатки", где должны быть решены важные проблемы. Потом встреча Путина и Трампа может стать поворотным моментом для судеб мира", - считает художник.