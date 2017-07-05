Гидрометцентр не согласен с критикой Жириновского в адрес несуществующей структуры

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Гидрометцентр не согласен с критикой лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского в адрес структуры, названной политиком "Мосгидрометом", на счет неточных прогнозов погоды. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Ранее Жириновский заявил, что необходимо "разогнать "Мосгидромет" за неточные прогнозы погоды.
"По Москве прогноз на текущие и следующие сутки выпускает Центральное управление по Гидрометслужбе. И МЧС в своей рассылке тоже ссылается именно на это подразделение. И, возможно, Жириновскому было просто долго выговаривать это название, и он сократил нас до "Мосгидромета", - предположила Макарова. - Не все знают структуру Росгидромета, ее можно посмотреть на сайте, узнать, какие существуют структуры, в том числе и региональные, оперативные подразделения".
Она отметила, что погода неустойчива. По ее словам, "дожди и даже ливни могут быть локальным явлением, либо пройти в какой-то сжатый промежуток времени".
Росгидромет - орган исполнительной власти в структуре Минприроды, который оказывает государственную услугу в гидрометеорологии и мониторинге окружающей среды. Гидрометцентр - ведущее научно-исследовательское и оперативно-методическое учреждение в составе Росгидромета, имеющее территориальных представителей во всех регионах России, где и составляют прогнозы погоды.