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Гидрометцентр не согласен с критикой Жириновского в адрес несуществующей структуры

Общество
5 июля, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В Гидрометцентре напомнили, что прогноз по Москве выпускает Центральное управление по Гидрометслужбе, а не "Мосгидромет", о котором упоминал лидер ЛДПР

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Гидрометцентр не согласен с критикой лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского в адрес структуры, названной политиком "Мосгидрометом", на счет неточных прогнозов погоды. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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Ранее Жириновский заявил, что необходимо "разогнать "Мосгидромет" за неточные прогнозы погоды.

"По Москве прогноз на текущие и следующие сутки выпускает Центральное управление по Гидрометслужбе. И МЧС в своей рассылке тоже ссылается именно на это подразделение. И, возможно, Жириновскому было просто долго выговаривать это название, и он сократил нас до "Мосгидромета", - предположила Макарова. - Не все знают структуру Росгидромета, ее можно посмотреть на сайте, узнать, какие существуют структуры, в том числе и региональные, оперативные подразделения".

Она отметила, что погода неустойчива. По ее словам, "дожди и даже ливни могут быть локальным явлением, либо пройти в какой-то сжатый промежуток времени".

Росгидромет - орган исполнительной власти в структуре Минприроды, который оказывает государственную услугу в гидрометеорологии и мониторинге окружающей среды. Гидрометцентр - ведущее научно-исследовательское и оперативно-методическое учреждение в составе Росгидромета, имеющее территориальных представителей во всех регионах России, где и составляют прогнозы погоды.

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