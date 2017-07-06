Якутский "Водоканал" привлечет 1 млрд руб. под залог имущества для достройки водозабора

ЯКУТСК, 6 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Якутский "Водоканал" для завершения строительства нового водозабора в Якутске привлечет в этом году заемные средства в пределах 1 млрд рублей под залог своего имущества. Об этом в четверг ТАСС сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

"Предприятие стабильно работает, прошлый год закончило с прибылью. Принято решение привлечь заемные средства в этом году в пределах 1 млрд рублей за счет залогового имущества "Водоканала", - пояснил Колодезников.

Ранее ТАСС сообщал, что для завершения строительства нового водозабора общей стоимостью 5,1 млрд рублей не хватает 2,8 млрд рублей.

"На данный момент строительство объекта ведется согласно графику, отставаний нет", - уточнил первый зампред правительства Якутии. Оставшаяся сумма - 1,8 млрд рублей - будет привлечена в следующем году за счет госгарантий. "Будем привлекать длинные кредиты за счет госгарантий бюджета республики в следующем году", - сказал он.

Для строительства водозабора правительство Якутии ранее привлекло средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 2 млрд рублей, на которые сейчас ведутся работы. Срок ввода объекта в эксплуатацию - второй квартал 2018 года.

Новый водозабор строится взамен действующего 1972 года постройки, не справляющегося с растущими нуждами города. К настоящему времени готовность нового водозабора превышает 35%.