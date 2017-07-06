Комитет Госдумы не поддержал законопроект Мизулиной о запрете создавать беби-боксы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Профильный думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате отклонить законопроект сенатора Елены Мизулиной и депутата Госдумы шестого созыва Олега Михеева, которым предлагалось запретить создавать в России беби-боксы - специально оборудованные места с колыбелью, где мать, решившая отказаться от ребенка, может его оставить.

"Деятельность, направленная на организацию анонимного оставления детей, в том числе на создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка, не допускается", - отмечалось в проекте закона. Ответственность за создание беби-боксов возлагалась в нем на юридические лица. При этом сенатор предлагала ввести штрафы от 1 млн до 5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток за создание юридическим лицом таких мест для детей.

В пояснительной записке автор приводила данные, согласно которым в период с 2011 по 2015 год беби-боксы были установлены в 13 субъектах РФ. В девяти из них функционирование беби-боксов было признано органами прокуратуры незаконным. В двух субъектах (в Пермском и Краснодарском краях) прокуратура признала законной деятельность беби-боксов.

В отзыве правительства РФ отмечается, что данный законопроект нуждается в существенной доработке до его рассмотрения Госдумой в первом чтении. Так, в кабмине указали на чрезмерный размер штрафа для юридических лиц, которыми, как правило, являются бюджетные учреждения, поскольку по объему финансовых средств он сопоставим с размером фонда оплаты труда родильного дома средней мощности за период от одного до трех месяцев. Кроме того, санкция в виде административного приостановления деятельности юридического лица может привести к невозможности получения гражданами медицинской помощи, а также социальных и образовательных услуг детьми-сиротами, поскольку в настоящее время специализированные места для анонимного оставления детей создаются, как правило, при медицинских организациях и детдомах.

В кабмине также сослались на Конвенцию о правах ребенка, согласно которой государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, и обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. "Это потребует создания системы правового регулирования, равным образом обеспечивающей достижение указанных целей и, соответственно, внесение комплексных изменений в законодательство РФ", - говорится в отзыве.

В целях предотвращения оставления детей после их рождения также необходимо принятие комплексных мер в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей, включая поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, указали в правительстве.