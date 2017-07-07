Возвращение школ под опеку государства: что думают регионы о новой реформе

Министерство образования и науки планирует менее чем через три года передать полномочия по управлению школами от муниципалитетов регионам. По словам главы ведомства Ольги Васильевой, реформа позволит более эффективно тратить выделенные на образования средства, а также создать в России единое образовательное пространство.

Сегодня учредителями всех школ являются муниципалитеты, и закон позволяет им самостоятельно формировать учебную программу. "Мы видим такое разнообразие представленных образовательных программ, очень сложно говорить сейчас о той, на мой взгляд, главной ключевой задаче российского образования - создания единого образовательного пространства и базового содержания для каждого ребенка", - сказала Васильева.

По словам министра, нынешняя ситуация требует "огосударствления" школ. "Сейчас школы вне государственной опеки и заботы, как бы это парадоксально не звучало. Трудно себе представить, что 42 тысячи школ страны никоим образом министерству образования и науки России не подчиняются, также они и не подчиняются и регионам", - сказала министр. "Получается, что мы не собираем страну через важнейшую отрасль, которой является образование со всех точек зрения, а как бы ее, наоборот, растаскиваем", - добавила она.

Представители российских субъектов неоднозначно отнеслись к инициативе Минобрнауки. Опрошенные ТАСС эксперты отметили, что при внедрении инициативы могут возникнуть трудности, связанные с более длительным решением бытовых вопросов на местном уровне. Некоторые же, наоборот, увидели в грядущих изменениях возможность оптимизации кадров и эффективного распределения ресурсов.

Сможет ли регион решить проблемы каждой школы

Как рассказала ТАСС директор средней школы №16 города Северодвинска, председатель городского совета директоров школ Татьяна Юрьева, из-за того, что Архангельская область занимает огромную территорию, аппарат администрации региона физически не сможет проконтролировать ситуацию в каждом учебном заведении.

"Сегодня часть бюджета идет из области: финансирование зарплаты, учебной части, но все капитальные ремонты и просто ремонты - за счет городского бюджета. Я считаю, что это правильно, потому что в нашем городе, где 30 школ, мэр объезжает все школы и знает, где кровля течет, где какой фасад, где нужно забор подправить. Депутаты горсовета работают в... контакте с директорами школ, и при формировании бюджета каждый депутат знает и отстаивает интересы своей школы", - сказала она.

Такие вопросы как... ремонты, оплата коммуналки, должны оставаться на местном уровне



Татьяна Юрьева Директор средней школы №16 города Северодвинска, председатель городского совета директоров школ

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Кабардино-Балкарии (КБР), директор средней школы №3 города Тырныауза (административный центр Эльбрусского района) Любовь Хутуева также считает перевод общеобразовательных учреждений в ведение региональных властей спорным вопросом.

"С одной стороны, такое переподчинение позволит уравнять все школы, в связи с чем будет организовано равномерное распределение денежных средств. В то же время не стоит забывать и о возможностях самого субъекта: несмотря на то, что доходная часть регионального бюджета значительно превосходит муниципальную, существует вероятность, что регион не справится с такой нагрузкой", - уточнила собеседница агентства.

Представитель одного из территориальных управлений образования Красноярского края на условиях анонимности также сомневается в возможностях краевого министерства образования справиться с объемом документации, который сейчас обрабатывается муниципальными структурами. "Самое важное - что будет с кадрами территориальных управлений? В одном только Красноярске их шесть", - отметил он.

Заместитель председателя Омского областного комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ Леонид Сивирин добавил, что передача управления школами от муниципалитетов регионам станет положительным моментом в том случае, "если это обеспечит школам федеральное финансирование, хотя бы на каком-то минимальном уровне".

"Сегодня много проблем - ремонт учебных заведений, их снабжение, зарплаты педагогов. Сможет ли передача школ регионам решить эти проблемы - пока непонятно", - отметил Сивирин.

Положительный опыт оптимизации

В Тамбовской области уже есть опыт управления сетью школ на региональном уровне. "Дальнейшую перспективу модернизации сети общеобразовательных организаций мы видим в создании образовательных округов. В нашей области от 30 муниципальных систем образования мы вполне можем перейти к 10 образовательным округам", - сообщили в администрации региона.

Кроме того, для оптимизации процессов управления в области под началом базовой средней школы объединяют несколько маленьких учебных заведений. "К одной из лучших в регионе Новолядинской средней школе сначала присоединили восемь школ, которые впоследствии были преобразованы в три филиала, в каждом из них сегодня обучаются примерно по 200 детей", - рассказали в администрации.

В Самарской области система образования работает в режиме государственного управления образовательными учреждениями региона с 2001 года. По словам вице-губернатора региона Дмитрия Овчинникова, вместо 35 муниципальных органов управления образованием и служб обеспечения были созданы 11 межмуниципальных образовательных округов под руководством территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области.

"Муниципальные образовательные учреждения сохранены только в крупных мегаполисах - Самаре и Тольятти, но и в этих муниципалитетах были созданы территориальные управления областного министерства образования, которые имеют четкое разделение полномочий с муниципальными органами управления образованием, а также обеспечивают доведение финансовых средств до муниципальных образовательных организаций", - сказали в пресс-службе правительства.

Власти отметили, что следующим этапом стал перевод всех муниципальных общеобразовательных организаций в 35 из 37 муниципалитетов губернии в разряд государственных. Это произошло в 2011 году.

Эффективное управление ресурсами

По мнению и.о. министра образования и науки Астраханской области Сергея Фролова, предложенный проект по передаче полномочий еще нужно "прорабатывать и выявлять риски". "Это приведет к улучшению управляемости системы, то есть можно будет более эффективно управлять ресурсами в системе образования", - сказал он.

Этой же позиции придерживается и экс-советник губернатора Красноярская края, одна из известных педагогов региона Валентина Бибикова. "Сегодня большинство муниципалитетов дотационные, у них нет необходимых средств на школы. Школы получают "крохи" <…> Передача полномочий на уровень региона сделает его ответственным за функционирование школ и создание условий для обучения", - подчеркнула она.

Региональная редакция ТАСС