Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор по результатам проверок запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил действие лицензии, один вуз частично лишил аккредитации.

"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета", - сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензий Липецкого института управления, Московского банковского института.

Также за минувшую неделю Рособрнадзор частично лишил госаккредитации Институт дружбы народов Кавказа.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.