Увидеть чудотворные иконы и поклониться мощам: делегация РПЦЗ посетит российские святыни

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Делегация Русской Православной церкви заграницей (РПЦЗ) по приглашению Русской Православной церкви (РПЦ) прибывает в Россию с визитом, приуроченным к 10-летию восстановления отношений между двумя церквями и 100-летию начала гонений на религию. Зарубежные гости за 18 дней пребывания посетят десятки храмов и монастырей на территории нашей страны.

Как сообщили ТАСС организаторы визита, в составе делегации будет порядка 30 священнослужителей из разных стран. Они отметили, что в программу включены святые места, особо почитаемые верующими.

"Программа составлена так, чтобы гости смогли увидеть духовно значимые места, связанные с вершинами русского духа и веры. Это особенно важно для паломников с точки зрения духовного делания", - подчеркнули организаторы.

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Зарубежные гости в ходе визита увидят святыни, с которыми связана история России и православия. Начнется путешествие с Москвы – «третьего Рима», подчеркивая ее значение для мирового христианства. Здесь гости побывают в древнейших монастырях – Высоко-Петровском, Сретенском, Покровском, Донском, Даниловом, соборах Московского Кремля. Делегация пройдет по залам Оружейной палаты, Алмазного фонда, Третьяковкой галереи.

Затем священнослужители отправится в Оптину пустынь – один из духовных центров России XIX- начала XX веков. Именно здесь жили знаменитые оптинские старцы, после разговоров с которыми многие люди чудесным образом исцелялись от своих болезней. Члены делегации смогут поклониться мощам святых угодников и чудотворным иконам.

Из Оптиной пустыни паломники проедут с обзорной экскурсией по Рязани, откуда направятся в Дивеево. Дивеевская земля испокон веков почиталась у православных, поскольку связана с именем преподобного Серафима Саровского, который получил дар исцелять людей, а также предрекать важные события. Всем, кто обращался к нему, он помогал молитвой и водой из чудотворного родника. Делегация поклонится мощам святителя Серафим, и наберет воды из святых источников, которых здесь насчитывается более десятка.

Далее представители зарубежных церквей смогут прикоснуться к одной из величайших святынь России – Животворящему Кресту Господню, который находится в храме Иоанна Златоуста в селе Годеново, неподалеку от Переславля-Залесского. Согласно преданию, в 1423 году над болотом из воздуха возник крест с распятым на нем Спасителем, и на этом месте местными жителями была построена небольшая церковь, а позднее - и монастырь.

Деревянный крест оставался невредимым после нескольких пожаров, и обладает чудотворной силой.

Из Годеново паломники отправятся в одну из самых известных святынь - Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Центральным зданием мужского монастыря является Троицкий собор. Это древнейшее сохранившееся сооружение, построенное в 1422-1425 гг. Роспись его внутренних стен выполнял знаменитый на весь мир Андрей Рублев. Кроме того, именно здесь хранится главная святыня Лавры - мощи Сергия Радонежского.

Крым: православие через века

После посещения святынь на территории Центральной России, делегация отправится в Крым, где сохранилось множество уникальных мест, связанных с Русской Православной церковью.

Первой точкой визита станет Свято-Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае. Его история берет начало с VIII века. Расцвет этой святыни связан с вхождением Крыма в состав Российской Империи в XVIII веке. Главной святыней монастыря является икона Успения Богоматери.

Далее паломники посетят один из старейших пещерных монастырей Крыма – Инкерманский Свято-Климентовский. Пещерные сооружения представляют собой подземный комплекс из трех приделов, келий, трапезной и туннелей. Из Киева сюда была передана частица мощей святого священномученика Климента.

Завершится визит делегации посещением Ливадийского дворца, история которого неразрывно связана с именем императора Николая II и его семьи, которые были канонизированы Русской Церковью в лике святых страстотерпцев.

Две церкви - одна вера

Православие было принесено в США русскими монахами, прибывшими на Аляску более 200 лет назад. Православная церковь в Америке получила автокефалию (самостоятельность) от Русской православной церкви (РПЦ) в 1970 году. Разделение между РПЦ и РПЦЗ, продолжавшееся несколько десятилетий, удалось преодолеть в 2007 году, когда Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх Зарубежной церкви митрополит Лавр подписали Акт о каноническом общении, согласно которому все прежние структуры РПЦЗ сохранились, однако вошли в состав большой РПЦ.