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Гидрометцентр призывает доверять СМС о плохой погоде

Общество
7 июля, 20:24 UTC+3

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что в условиях неблагоприятных погодных явлений необходимо следить за прогнозами и оповещениями

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Частые предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях связаны с затяжным периодом неустойчивой погоды в Москве и области, и жителям региона не стоит терять бдительность, даже если последние СМС-предупреждения не сбылись для конкретного человека.Такое мнение высказала в пятницу ТАСС  Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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"Не стоит терять бдительность. Важно, будучи осведомленным о характере летних неблагоприятных явлений погоды, следить за прогнозами, которые в случае необходимости дополняются штормовыми предупреждениями и оповещениями", - сказала Макарова.

"Да, в редких случаях прогноз может оказаться неточным, может быть "пропуск цели" или "ложная тревога", просто надо знать об этом и понимать", - сказала специалист.

Она объяснила, что метеорологи используют термин "ложная тревога" для оценки оправдываемости прогноза, обозначая ситуацию, когда явление прогнозировалось, но не наблюдалось.

Противоположный случай - "пропуск цели" - означает, что явление не прогнозировалось, но наблюдалось.

Специалист подчеркнула, что для таких явлений, как ливневые дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра, "часто характерна фрагментарность и кратковременность проявления".

"Это не значит, что их не было или они не имели указанной интенсивности на территории Москвы и Московской области, если не все могли их наблюдать по причине нахождения в другом месте или занятости", - отметила Макарова. По ее словам, летом в районах, находящихся друг от друга на расстоянии 3-5 км, может наблюдаться "совершенно разная картина".

Новые технологии в помощь бдительным

Людям, трепетно относящимся к прогнозам погоды, собеседница ТАСС посоветовала пользоваться дополнительной информацией - радарной анимированной картой метеоявлений для европейской территории России, которая размещена на сайте Гидрометцентра. Здесь указаны все погодные явления на территории России, дополненные экспериментальным сверхкраткосрочным прогнозом (наукастингом) зон осадков. 

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