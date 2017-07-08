Ульяновские власти введут дополнительные пособия для молодых мам и снимут ток-шоу о семье

УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Молодые жительницы Ульяновской области до 24 лет, родившие первого ребенка, получат дополнительные пособия на детей от 1,5 до 3 лет, а молодежь региона примет участие в ток-шоу о семье на местном телевидении. Об этом в субботу на подведении итогов акции "Роди патриота в День России" сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

"Мы планируем ввести дополнительные меры поддержки для женщин до 24 лет, родивших первого ребенка. В частности, мы будем предоставлять ежемесячные пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет в размере не менее 3 тыс. рублей, а также льготные ипотечные кредиты в рамках уникальной программы "Губернаторская ипотека", - сказал Морозов.

По мнению губернатора, благодаря такой мере поддержки молодая семья сможет обзавестись собственным жильем, а в дальнейшем задуматься о рождении второго и последующих детей.

В центре внимания

Морозов добавил, что региональные власти разработали еще ряд мер, призванных поддержать семьи различными способами. В частности, в области будет реализован проект "Большая семья - это счастье", главная задача которого - пропаганда многодетности и счастливого материнства. В рамках проекта на региональном телевидении будет выходить программа, рассказывающая о многодетных семьях региона.

"Сейчас в регионе проживает почти 11 тыс. многодетных семей, при этом некоторые из них воспитывают 10 и более детей, именно они и станут объектом пристального внимания телеканалов и СМИ. Я же, со своей стороны, считаю, что первыми героями проекта должны стать участниками акции "Роди патриота в День России", а также семьи наших прославленных земляков, выдающихся спортсменов, писателей, деятелей искусства и культуры, политиков", - сказал Морозов, добавив, что героями передачи будут не только звезды, но в большей степени обычные люди - семьи, живущие и работающие на селе, родители, воспитывающие своих детей.

"Мы хотим, чтобы к реализации этого проекта подключились наши предприятия, малый и средний бизнес, меценаты и благотворители, чтобы они помогали сформировать нам в регионе уважительное отношение к многодетным семьям. Масштабным завершением проекта "Большая семья - это счастье" станет настоящее ток-шоу, в рамках которого мы совместно с молодежью будем обсуждать все вопросы, касающиеся создания семей, а также признаемся в любви нашим родителям", - сказал губернатор.

"Десятилетие добра"

Губернатор рассказал, что в регионе объявили о запуске "Десятилетия добра". Главным шагом станет воспитание "поколения добра" - отзывчивого, открытого, всегда готового прийти на помощь ближнему. "Делать это мы будем через внедрение в образовательный процесс идей благотворительности, волонтерства, через реализацию религиозных и социальных проектов, через создание на территории области мест для комфортного отдыха и досуга путем проведения тематических акции и мероприятий", - сказал он.

Морозов также отметил, что региональные власти решили создать полноценную службу сопровождения семей, которая будет призвана выявлять проблемы детей и родителей и своевременно решать их. Специалисты окажут медицинскую, социальную, психологическую, педагогическую и юридическую помощь.

По словам губернатора, в регионе также будут развиваться школьные службы примирения, расширяться психологические службы в учреждениях образования. Морозов уточнил, что принято решение существенно вложиться в развитие школьной медицины. Кроме того, дополнительные объемы финансовых средств также получат средние образовательные учреждения на развитие "Школы здорового питания". Глава региона добавил, что региональные власти разработают областной закон об обеспечении здоровья детей, целью которого станет воспитание здорового поколения будущего.

Патриоты в День России

Губернатор Ульяновской области в субботу подвел итоги акции "Роди патриота в День России", которая проводится в регионе с 2005 года. Ее участницами становятся женщины, ожидающие рождения ребенка в июне, финалисток определяют из тех, в чьей семье появились дети 12 июня. Главный приз - автомобиль УАЗ "Патриот".

В 2017 году в День России родилось 40 малышей: 20 мальчиков и 20 девочек. Победителями акции 2017 года, получившими ключи от внедорожника, стала семья Натальи и Александра Прокопьевых из села Большие Ключищи Ульяновской области, в которой 12 июня родилась двойня - сыновья Илья и Денис.

Еще две многодетные семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий. В их числе оказались семья Кадышевых из Радищевского района, в которой 12 июня родился четвертый ребенок - дочь Анастасия, и Рыткиных из Вешкаймского района - в День России в ней появился сын Глеб, ставший третьим ребенком. Остальные финалисты акции получили детские игрушки и другие подарки.