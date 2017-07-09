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Умер медиаменеджер Антон Носик

Общество
9 июля, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Носик был стартап-менеждером, журналистом и блогером, он работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru

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Антон Носик

Антон Носик

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский медиаменеджер и блогер Антон Носик умер на 52-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook владелец газеты "Ведомости" и близкий друг Носика Демьян Кудрявцев.

"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью", - написал Кудрявцев.

Носик был стартап-менеждером, журналистом и блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии "Яндекса", занимал 10-е место в топе Рунета.

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