Умер медиаменеджер Антон Носик

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский медиаменеджер и блогер Антон Носик умер на 52-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook владелец газеты "Ведомости" и близкий друг Носика Демьян Кудрявцев.

"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью", - написал Кудрявцев.

Носик был стартап-менеждером, журналистом и блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии "Яндекса", занимал 10-е место в топе Рунета.