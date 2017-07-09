Умер медиаменеджер Антон Носик

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский медиаменеджер и блогер Антон Носик умер на 52-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook владелец газеты "Ведомости" и близкий друг Носика Демьян Кудрявцев.
"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью", - написал Кудрявцев.
Носик был стартап-менеждером, журналистом и блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии "Яндекса", занимал 10-е место в топе Рунета.