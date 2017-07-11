Росрыболовство ужесточит ветеринарные требования к предприятиям аквакультуры

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Росрыболовство намерено ужесточить ветеринарные требования к работе предприятий аквакультуры. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Илья Шестаков, комментируя ситуацию с массовой гибелью разводимой рыбы в Заполярье в 2015-2016 годах.
"По большому счету регулирование по ветеринарии в госрыболовстве истоками из Советского Союза, когда было развито только прудовое рыболовство. Здесь правила мы сейчас меняем, и требования будут ужесточаться", - сказал Шестаков.
При этом он отметил, что все страны, которые занимались лососеводством, сталкивались с проблемой болезни и гибели рыбы. Сейчас Росрыболовство изучает опыт стран, которые занимаются лососеводством в крупных масштабах, - это Чили, Фарерские острова, Норвегия, которые в свое время также столкнулись с проблемой массовой гибели выращиваемой рыбы.
При этом поддержку предприятий аквакультуры планируется продолжить. "Конечно, поддержку мы будем продолжать, направление важное, у нас объемы потребления большие, именно семги производства пока недостаточно. Мы надеемся, что вместе с компаниями-инвесторами нам удастся эту проблему преодолеть. Но в целом риски будут существовать всегда", - сказал Шестаков.
Как ранее сообщали в природоохранной прокуратуре Мурманской области, компания "Русское море - Аквакультура" летом 2015 года списала свыше 700 тонн погибшей семги, заболевшей миксобактериозом. В 2016 году также отмечались случаи массовой гибели рыбы.