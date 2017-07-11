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Куйвашев поручил за две недели разобраться с жалобами уральцев, переданными ему Путиным

Общество
11 июля, 12:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

К главе государства обратились жители Свердловской области с вопросами, связанными с оценкой состояния и ремонтом многоквартирных домов, качеством коммунальных услуг, оказанием социальной помощи

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал перечень поручений членам областного правительства по результатам рассмотрения переданных ему президентом РФ обращений свердловчан на "Прямую линию". Об этом сообщили во вторник в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Администрация сейчас проводит анализ вопросов, которые поступили от граждан в ходе телевизионной "Прямой линии". Немало вопросов и по Свердловской области, и по Екатеринбургу. Я вам это все передам и хочу, чтобы вы лично этим занимались", - цитируют в департаменте слова Куйвашева.

В минувшее воскресенье на встрече с Куйвашевым президент России передал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "Прямой линии". По данным властей региона, к главе государства обратились жители Екатеринбурга, Белоярского городского округа, Нижней Салды, Тавды, Нижнего Тагила и других муниципалитетов с вопросами, связанными с оценкой состояния и ремонтом многоквартирных домов, качеством коммунальных услуг, оказанием социальной помощи.

"На то, чтобы доложить Евгению Куйвашеву, как решены проблемы уральцев или, как минимум, представить механизм решения по сложным вопросам, вице-губернаторам дано не более двух недель", - отметили в департаменте.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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