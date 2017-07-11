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Ущерб от свалки из-за строительства Leroy Merlin в Подмосковье превысил 100 млн рублей

Общество
11 июля, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля /ТАСС

В Министерстве экологии региона сообщили, что свалка должна быть ликвидирована до 1 октября, иначе "встанет вопрос о возбуждении уголовного дела"

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МОСКВА, 11 июля /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оценило ущерб окружающей среде от незаконной свалки в Раменском районе у деревни Кулаково, которую создал "Жуков Центр", в 102 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что компания с помощью отходов делала "вертикальную планировку строительной площадки" торгового центра Leroy Merlin.

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"Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 102 млн рублей. Битый кирпич, бетон, дерево, пластмассу недобросовестные предприниматели складировали на площади 15 га", - говорится в сообщении.

11 июля "Жуков Центр" начал вывозить отходы с трех участков свалки, добавили в Минэкологии региона. "Всего предстоит убрать 44 тыс. кубометров коммунальных и строительных отходов, (ООО) обязано полностью ликвидировать свалку до 1 октября 2017 года. В противном случае встанет вопрос о возбуждении уголовного дела", - приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана.

В июне эконадзор взыскал с компании штраф в 720 тыс. рублей за нарушения правил обращения с отходами. Сотрудники задержали тогда два большегруза, которые сваливали мусор на открытый грунт. Компания свозила и складировала на трех земельных участках коммунальные и строительные отходы, мусор от снесенных зданий, боя асфальта. Все это складировалось на открытом грунте, без обваловки, системы ливнестоков или навеса, защищающего от осадков.

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