Ущерб от свалки из-за строительства Leroy Merlin в Подмосковье превысил 100 млн рублей

МОСКВА, 11 июля /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оценило ущерб окружающей среде от незаконной свалки в Раменском районе у деревни Кулаково, которую создал "Жуков Центр", в 102 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что компания с помощью отходов делала "вертикальную планировку строительной площадки" торгового центра Leroy Merlin.

"Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 102 млн рублей. Битый кирпич, бетон, дерево, пластмассу недобросовестные предприниматели складировали на площади 15 га", - говорится в сообщении.

11 июля "Жуков Центр" начал вывозить отходы с трех участков свалки, добавили в Минэкологии региона. "Всего предстоит убрать 44 тыс. кубометров коммунальных и строительных отходов, (ООО) обязано полностью ликвидировать свалку до 1 октября 2017 года. В противном случае встанет вопрос о возбуждении уголовного дела", - приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана.

В июне эконадзор взыскал с компании штраф в 720 тыс. рублей за нарушения правил обращения с отходами. Сотрудники задержали тогда два большегруза, которые сваливали мусор на открытый грунт. Компания свозила и складировала на трех земельных участках коммунальные и строительные отходы, мусор от снесенных зданий, боя асфальта. Все это складировалось на открытом грунте, без обваловки, системы ливнестоков или навеса, защищающего от осадков.