МЧС предупреждает о дождях и грозах в пяти регионах Центральной России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. МЧС распространило предупреждение о дожде, локальной грозе и усилении ветра до 18 м/с в пяти регионах Центрального федерального округа, в отдельных районах ожидается град. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России.

"На 12 и 13 июля от Гидрометцентра России были получены прогнозы об ухудшении погодных условий в ряде областей Центрального региона. Под воздействие неблагоприятных явлений попадают Липецкая, Тверская, Брянская, Владимирская и Курская области", - отметили в пресс-службе ЦРЦ.

По словам собеседника агентства, в отдельных районах Курской и Владимирской областей ожидается град. При этом ночью в Курской области прогнозируется слабый южный ветер до 9 м/с (при грозах - до 16 м/с), а днем во время непогоды порывы ветра достигнут 20 м/с. Температура воздуха ночью будет от 14 до 19 градусов, днем - от 22 до 27 градусов. По прогнозу синоптиков, в Липецкой области порывы ветра при грозе достигнут 15-20 м/с, ночью температура составит 12-17 градусов, а днем поднимется до 27 градусов.

Во время непогоды возможно отключение электроснабжения населенных пунктов, обрушение слабо укрепленных рекламных щитов и других конструкций, падение старых деревьев и увеличение количества ДТП на дорогах.

При сильном ветре спасатели советуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. "Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам", - добавили в ЦРЦ. В пресс-службе также напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и дымоходы, чтобы избежать сквозняка, не рекомендуется топить печку.