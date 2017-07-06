Летний экстрим-2017: непогода вынуждает закрывать дороги и эвакуировать детей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ливни, сопровождаемые ураганным ветром, осложнили обстановку в ряде регионов страны и вынудили принимать экстренные меры. В частности, на Кавказе частично ограничено движение на автодорогах, из лагерей отдыха эвакуируют детей, а в Поволжье временно закрываются речные порты, прервано электроснабжение в домах тысяч людей.

Эксперты, опрошенные ТАСС, также отмечают и возможные проблемы с урожаем 2017 года, ведь температура во многих регионах на 1,5-2,5 градуса ниже средней климатической нормы.

Коварный циклон

По данным центра "Фобос", причиной природных катаклизмов стал высотный циклон (холодный циклон, который формируется в средней и верхней тропосфере - прим. ТАСС), который уже несколько недель формирует погоду над европейской частью России и не пускает теплые воздушные массы с территории Средней Азии. Синоптики отмечают, что в большинстве регионов пока улучшения погоды ждать не стоит - неустойчивая погода с дождями сохранится в регионах до середины июля.

Дожди будут идти на территории Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов. Прохладной будет первая декада июля и в северных регионах европейской части России.

По словам заместителя начальника ситуационного Росгидромета Анатолия Цыганкова, дожди будут сопровождаться ветром с порывами до 27 м/с. В частности, сильные ветра в ближайшие дни ожидаются на Кавказе, во Владимирской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

Вне зоны доступа

Северный Кавказ - один из регионов, который сильно пострадал от природных катаклизмов. Непогода вынудила временно закрыть 4 из 17 маршрутов Тебердинского государственного биосферного заповедника в Карачаево-Черкесии. На территории республики также частично ограничено движение на автомобильной дороге Черкесск-Домбай из-за угрозы ее подтопления.

Со среды, 5 июля, закрытой остается и Транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией.

На 71-м километре трассы сошел селевой поток, дорожники ведут расчистку на участке длиной 300 метров. Работы периодически прерываются из-за непрекращающихся дождей и выбросов селевых масс.

Сложная обстановка и в районе высокогорного альпинистского лагеря "Безенги" в Черекском районе Кабардино-Балкарии, который оказался отрезанным от транспортного сообщения из-за разлива реки после прошедших ливней. По словам директора лагеря Алия Анаева, у них есть запас продуктов, размытый участок можно обойти.

В среду из-за прошедших ночью сильных ливней поднялась вода в реке Аманауз, что привело к подтоплению нескольких туристических объектов в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Было эвакуировано 130 человек, в том числе 77 человек из детского лагеря.

Позже дети и воспитатели, эвакуированные из лагеря, вернулись на базу отдыха, угрозы для их безопасности нет. В министерстве труда и социального развития республики ТАСС сообщили, что угрозы новых подтоплений нет, безопасности людей ничто не угрожает.

Непогода в Поволжье и на Урале

Не менее сложная метеорологическая обстановка возникла и в Поволжье. Так, Самарский речной порт из-за непогоды временно прекратил работу местных речных маршрутов и закрыл переправу через Волгу.

"Большие туристические круизные теплоходы речпорт по-прежнему принимает, приостановлена отправка небольших теплоходов, задействованных на местных маршрутах, а также маломерных судов. На Волге шторм, переправа на другой берег временно закрыта, пока неизвестно, сколько продлится ограничение, это зависит от изменения погодных условий", - сообщили ТАСС в дежурной службе самарского речпорта.

В Ульяновской области, по данным министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия региона, в зоне подтопления оказались региональные взрослые и детские клинические больницы, временно были обесточены Майнская центральная райбольница, областной кардиодиспансер в поселке Поливно, в нескольких больницах были подтоплены подвалы, протечки кровли, однако сейчас в учреждениях здравоохранения ведутся ремонтно-восстановительные работы.

На данный момент электроснабжение в больницах и поликлиниках полностью восстановлено. Всего на горячую линию в Ульяновске уже поступило 253 сигнала, касающихся подтопления территорий и протечек, в том числе затоплений подвалов и электрощитовых в шести многоквартирных домах.

В связи с отключениями электроснабжения в регионе также решен вопрос о переброске в пострадавшие от стихии муниципальные образования дополнительных ремонтных бригад сетевых организаций из Чувашии, Мордовии, Пензы, Самары и Саратова и из южных районов области.

Они займутся восстановлением линий электропередачи, ремонтом объектов водоснабжения, откачкой воды и уборкой упавших деревьев. Непогода привела и к вынужденной эвакуации детских лагерей и закрытию нескольких детских садов в Ульяновской области, похожая ситуация и в Мордовии.

Отключения и подтопления

Из-за непогоды в Пермском крае наблюдаются перебои с электроэнергией, без света оставались порядка 9 тыс. человек более чем в 41 населенном пункте, сообщил журналистам заместитель руководителя региональной службы по тарифам Пермского края Игорь Ваньков.

Он добавил, что под отключение попали также две городские больницы и школа в Юрлинском районе. Отключение электроснабжения произошло и в 103 населенных пунктах Татарстана с населением более 12 тыс. человек. Причиной стали сильный порывистый ветер и гроза.

В Новгородской области в результате разгула стихии оказались подтоплены четыре района. Подготовлены два пункта для эвакуации жителей. По данным "Новгородавтодор", из 22 пострадавших от подтопления участков отремонтированы 15, восстановлено автобусное сообщение между райцентрами.

Сложная гидрологическая обстановка наблюдается и на северных реках в Свердловской области из-за дождей, которые идут почти ежедневно на протяжении полутора месяцев. Как сообщили ТАСС в четверг в уральском управлении Гидрометцентра РФ, существует угроза подтопления низководных мостов и пойм, а водность на реках (количество воды, переносимой рекой за какой-либо интервал времени, - прим. ТАСС) превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 3-4 раза.

Осадков ближайшие несколько дней на севере Свердловской области не обещают, но из-за большого количества дождей, прошедших в июне, вода продолжит стекать в русла северных рек.

Угроза урожаю

Многие регионы также опасаются и за будущий урожай. Жители Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана уже заявили о потере урожая абрикосов и капусты. Директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов рассказал ТАСС, что в этом году в целом погодные условия неблагополучны для развития пчеловодства. Он уточнил, что в целом ситуация не критичная, но ущерб все-таки есть.

В Новгородской области затяжные ливневые дожди переувлажнили почву, в результате чего примерно треть урожая зерновых, картофеля и овощей находится под угрозой. В трех районах области власти готовятся объявить чрезвычайную ситуацию, сообщила ТАСС руководитель департамента сельского хозяйства Новгородской области Елена Покровская.

Ожидается спад в урожае зерновых культур из-за непогоды и в Ярославской области. Негативные прогнозы в регионе строятся на фоне увеличения ярового сева на 2% в сравнении с 2016 годом. Проблемы в регионах могут возникнуть и с урожаем сахарной свеклы, а также кукурузы.

Директор Всероссийского института генетических ресурсов растений им Н. И. Вавилова Николай Дзюбенко считает, что защититься от резких перепадов погоды - длительных проливных дождей и засухи поможет мелиорация. Он уточнил, что предпочтительнее использовать универсальное мелиоративное оборудование поля, чтобы можно было как отвести лишнюю воду, так и обеспечить ее подачу в засушливый период.

Уральские ученые намерены к концу 2017 года разработать научно-практические рекомендации для аграриев по выращиванию сельхозкультур в условиях "непредсказуемой погоды". По словам проректора по науке и инновациям Уральского государственного аграрного университета Бориса Воронина, также необходимо пересмотреть сроки посадки агрокультур в сторону сокращения сроков вегетации (вызревания - прим. ТАСС) для сохранения урожая в условиях нестабильной погоды.