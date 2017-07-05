Дожди парализовали Поволжье: стоят трамваи, повалены деревья, обесточены населенные пункты

УЛЬЯНОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Сильный циклон бушует в Поволжье, больше всего от стихии пострадали Ульяновская и Самарская области. Об этом в среду сообщила ТАСС главный специалист Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

"В Нижегородской области с 5 по 8 июля прогнозируются дожди, местами сильные. В Самарской и Ульяновской областях действует тот же самый циклон, что и в Нижегородской области, просто там его передняя часть, поэтому там более интенсивные осадки", - рассказала ТАСС главный специалист Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

По данным Росгидромета, в Приволжском федеральном округе оранжевый и желтый уровни опасности погодных условий. По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, 6 июля на севере округа также ожидаются ливневые дожди и грозы.

За сутки норма месяца

В Ульяновской области ливень начался в среду днем. Синоптики прогнозируют, что этой ночью в городе выпадет месячная норма осадков. По информации регионального гидрометеоцентра, за 12 часов уже выпало 86 мм осадков.

В Нижегородской области в городе Выксе месячная норма выпала за первые дни июля. Только за ночь с понедельника на вторник, по данным метеостанции в Выксе, уровень осадков составил 28 мм.

В Башкирии двухмесячная норма осадков выпала уже в июне. Дожди на территории республики не прекращаются.

Рельсы под водой

В Ульяновске из-за сильного дождя остановились трамваи. В пресс-службе городской администрации пояснили, что причиной остановки движения в городе стало подтопление трамвайных путей.

При этом маршрутное движение не было остановлено, но в городе образовались большие пробки, причем в отдельных местах уровень воды доходил до середины легковых автомобилей.

Как сообщили в экстренных службах Ульяновской области, один человек скончался от поражения электрическим током во время грозы.

Отключения электроэнергии

На территории пяти муниципальных образований Ульяновской области в связи с погодными условиями частично обесточены 10 населенных пунктов. По данным регионального МЧС, отключения произошли в Ульяновске, Новоульяновске, на территории Чердаклинского, Тереньгульский, Новомалыклинского районов области.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в 106 населенных пунктах Татарстана на территории семи районов республики с населением почти 6 тыс. человек произошло отключение электричества. По состоянию на 21:00 мск в четырех районах из семи электроэнергию уже восстановили.

"Остаются неподключенными населенные пункты в Спасском, Верхнеуслонском, Всокогорском, Нурлатском районах и в поселке Салмачи", - пояснили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В результате падения веток и деревьев на линии электропередач было нарушено электроснабжение 73 частных жилых домов с населением около 100 человек в Самарской области. На месте работают аварийные бригады электросетей. Электроснабжение социально значимых объектов не нарушено. По данным на 17:30 мск, электроснабжение 47 домов восстановлено.

Подтоплены дороги, сады и подвалы

Автодороги в нескольких районах Татарстана частично затопило, жители активно выкладывают в интернете отснятые кадры. В частности, в населенном пункте Уруссу из-за ливня автомобили практически наполовину были в воде.

В поселке Мостовая в Ульяновске в двух домах подтоплены приусадебные участки частного сектора. По данным администрации Ульяновска, поступили обращения от населения о подтоплениях подвалов, в основном в частном секторе Ленинского района города. Зафиксирован размыв обочины дороги в районе Майской горы, на место выехал грузовик с гравием, ведутся работы.

Разрушительный ветер

Сильный ветер нанес ущерб нескольким регионам. В Саратовской области в среду произошло несколько ЧП.

По данным регионального МЧС, порывы ветра местами достигали 23 метров в секунду. Как сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин, в Саратове за день упало около десяти деревьев. Два из них рухнули на припаркованные автомобили, никто не пострадал.

"Еще одно ЧП случилось в районе пляжа города Энгельса, где из-за ветра на Волге поднялись сильные волны. По этой причине на воде перевернулась лодка с тремя мужчинами. К ним на помощь тут же пришли спасатели, которые находились на посту на пляже. Мужчин удалось вовремя вытащить из воды и спасти, госпитализация им не понадобилась", - уточнил Юрин.

В Ульяновске 5-6 июля ждут ураганный ветер с порывами до 27 метров в секунду. По словам начальника управления гражданской защиты населения Сергея Цывочки, за последние 25 лет в Ульяновске еще ни разу не было такого сильного ветра. В среду в городе также произошло падение нескольких деревьев, сейчас городские службы работают над устранением последствий непогоды.

В результате разгула стихии в Тольятти повалены 30 деревьев. Пострадавших от стихии на территории региона нет.

Развлечения подождут

В связи с непогодой в Ульяновской области рекомендовано перенести на неделю массовые мероприятия, приуроченные к национальному празднику Сабантуй. В региональном министерстве искусства и культурной политики добавили, что изменения могут быть внесены в программы других мероприятий.

В Казани в среду перенесли уличные мероприятия в рамках проекта "Культурная среда". Они пройдут 12 июля в парках "Континент", Урицкого, Горького и в сквере по улице Мира в Дербышках, сообщили в управлении культуры исполкома Казани.