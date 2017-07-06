Прерванное непогодой энергоснабжение восстановлено во всех районах Татарстана

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КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено во всех районах Татарстана, где из-за непогоды обесточенными оставались более 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба МЧС региона.
"В 16.40 мск. 06.07.2017 года электроснабжение всех населенных пунктов восстановлено", - передает пресс-служба слова руководителя оперативного штаба Главного управления МЧС России по РТ Андрея Орлова.
Как сообщалось, отключение электроснабжения произошло в 103 населенных пунктах Татарстана с населением более 12 тыс. человек. Причиной отключения стали сильный порывистый ветер и гроза. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 56 бригад в составе 112 человек и 56 единиц специальной техники, отмечается в сообщении Минэнерго.