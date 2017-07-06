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На Среднем Урале полностью восстановлено прерванное из-за непогоды электроснабжение

Новости Урала
6 июля, 13:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Без электричества оставались четыре тысячи человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Энергетики межрегиональной распределительной сетевой компании "МРСК Урала" полностью восстановили электроснабжение в Свердловской области, прерванное из-за непогоды. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что почти 4 тыс. жителей Среднего Урала в четверг утром остались без электроэнергии из-за дождя с порывами ветра до 25 м/с.

"Аварийно-восстановительные бригады восстановили электроснабжение практически всех потребителей Среднего Урала. В поселок Аять Невьянского городского округа, где точечно без света оставались всего 300 человек, был направлен дизель-генератор. В ближайший час жители населенного пункта будут обеспечены электроэнергией в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

По данным свердловского Гидрометцентра, 6 июля почти на всей территории Среднего Урала прошли дожди при ветре с порывами до 23 м/с. В некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. Улучшение погоды ожидается только к 15-16 июля.

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