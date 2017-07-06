На Среднем Урале полностью восстановлено прерванное из-за непогоды электроснабжение

Легкоатлетка Сидорова выступит 15 июля на международном турнире в ГерманииСпорт 6 июля, 14:28
Карпов: возвращение Каспарова в шахматы нельзя назвать сенсациейСпорт 6 июля, 14:25
Агент: хоккеисты московского "Динамо" Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛСпорт 6 июля, 14:23
Сибирские конструкторы самолета-замены Ан-2 планируют начать производство через два годаСибирь 6 июля, 14:21
Протесты в Венесуэле: причины и реакцияМеждународная панорама 6 июля, 14:20
Российский фильм "Аритмия" стал фаворитом главного конкурса фестиваля в Карловых ВарахКультура 6 июля, 14:16
Космос на ладони: как сибирский физик создает микроиконы и сопла для наноспутниковВ стране 6 июля, 14:13
Объем грузоперевозок на сети железных дорогах США в июне 2017 г. вырос на 4,5%Транспорт 6 июля, 14:10
Гидрометцентр РФ отмечает проблему "ложных тревог" в СМС-сообщениях о ЧП в МосквеОбщество 6 июля, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Энергетики межрегиональной распределительной сетевой компании "МРСК Урала" полностью восстановили электроснабжение в Свердловской области, прерванное из-за непогоды. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что почти 4 тыс. жителей Среднего Урала в четверг утром остались без электроэнергии из-за дождя с порывами ветра до 25 м/с.
"Аварийно-восстановительные бригады восстановили электроснабжение практически всех потребителей Среднего Урала. В поселок Аять Невьянского городского округа, где точечно без света оставались всего 300 человек, был направлен дизель-генератор. В ближайший час жители населенного пункта будут обеспечены электроэнергией в полном объеме", - сказали в пресс-службе.
По данным свердловского Гидрометцентра, 6 июля почти на всей территории Среднего Урала прошли дожди при ветре с порывами до 23 м/с. В некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. Улучшение погоды ожидается только к 15-16 июля.