Президент Малави назвал Мадонну "символом материнского духа"

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Президент Малави Питер Мутарика назвал певицу Мадонну, усыновившую четырех детей в его стране, "символом материнского духа", а открытую ей детскую больницу - "национальной гордостью".

Министр здравоохранения Питер Кампалуме считает, что больница поможет еще больше снизить младенческую смертность, которая остается одной из самых высоких в мире. "Мы обеспечим ее докторами и лекарствами", - обещал он.

По данным официальной статистики, младенческая смертность в Малави снизилась со 135 случаев на одну тысячу родов в 1992 году до 42 в 2016.

Открытая Мадонной во втором крупнейшем городе страны Блантайр педиатрическая больница названа в честь Мерси Джеймс, одной из четырех детей, усыновленных певицей в этой стране. Клиника, строительство которой заняло два года, располагает тремя операционными и палатами на 50 коек. Это первое медучреждение подобного типа в Малави. К финансированию объекта были привлечены многие знаменитости, в том числе актер Леонардо Ди Каприо. Стены больницы украшены портретами героев борьбы против апартеида в Южной Африке - Нельсона Манделы и Десмонда Туту.

"Больница спасет многие жизни. Спасибо, мама, ты - чудо", - заявила Мерси Джеймс на церемонии открытия под аплодисменты присутствовавших.

Мадонна регулярно посещает Малави, где в 2006 году основала благотворительный фонд "Взрастим Малави", оказывающий помощь детям-сиротам и профинансировавший строительство десяти школ. В 2006 году Мадонна усыновила мальчика Дэвида Банду, а в 2009 - Мерси Джеймс. В начале этого года певица усыновила близнецов Эстер и Стеллу Мвале. У нее есть также дочь Лурдес от брака с инструктором по фитнесу Карлосом Леоном и сын Рокко от брака с Гаем Ричи.

Однако при прежнем президенте Малави Джойс Банде сотрудничество певицы не раз оборачивалось скандалами. В частности, президентская администрация заявила, что поп-дива построила десять классных комнат, а не школ, и занимается саморекламой. Мадонне даже отказали в VIP-обслуживании при вылете из Малави и поставили в общую очередь. Певица, в свою очередь, обвинила власти Малави в коррупции и, в частности, в нецелевом использовании предоставленных ее фондом $3,8 млн.

Мадонну также обвиняли в незаконном усыновлении детей, поскольку законы Малави запрещают это делать иностранцам. Поп-дива была вынуждена обратиться в суд, чтобы получить разрешение на усыновление Мерси и других детей. "Сначала судья мне отказал, поскольку я недавно развелась. Тогда мы наняли адвокатов и обратились в Верховный суд. Я никогда не сдаюсь и не прогибаюсь", - заявила 58-летняя Мадонна. "Я боролась за Мерси и победила. Я боролась за эту больницу и победила. Любовь завоевывает все", - сказала она.