Суд Малави разрешил Мадонне усыновить двух детей

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Суд Малави разрешил Мадонне усыновить двух детейОбщество 7 февраля, 15:56
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Малави дал разрешение Мадонне на усыновление двух детей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя суда.
"Сегодня Верховный суд постановил, что она может усыновить двух детей. В момент вынесения данного решения она вместе со своими адвокатами находилась в зале заседаний", - приводит агентство слова представителя.
58-летняя Мадонна обратилась в суд, поскольку законы Малави запрещают усыновление детей иностранными гражданами. Однако в 2006 году певица усыновила мальчика из Малави Дэвида Банда, а в 2009 году - девочку Мерси Джеймс. У нее есть также дочь Лурдес от брака с инструктором по фитнесу Карлосом Леоном и сын Рокко от брака с Гаем Ричи.