Собянин призвал Госдуму принять закон о налоговых льготах при реновации

Федеральная грузовая компания в I полугодии увеличила погрузку каменного угля на 11%Транспорт 13 июля, 11:39
Музей-галерея Евгения Евтушенко в преддверии юбилея поэта будет работать бесплатноКультура 13 июля, 11:35
"Динамо" ведет диалог с мэрией Риги о проведении матча КХЛ на открытом воздухеСпорт 13 июля, 11:33
Сингапур призвал обеспечить свободы судоходства в Малаккском и Сингапурском проливахТранспорт 13 июля, 11:30
Новый тренер российских гандболистов Кокшаров убежден, что им по силам попасть на ОИ-2020Спорт 13 июля, 11:24
Кабмин включил в число задач РАН мероприятия для популяризации наукиНаука 13 июля, 11:24
Суд вынес приговор по делу об убийстве НемцоваПроисшествия 13 июля, 11:23
Фотозона Зимней универсиады-2019 будет открыта на фестивале VK Fest в Санкт-ПетербургеНовости партнеров 13 июля, 11:22
Власти предложили привлечь студентов России к благоустройству дворовОбщество 13 июля, 11:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Госдумы принять законопроект о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации.
"Закон о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации, одобрили в правительстве РФ. В ближайшее время его рассмотрят в Госдуме. Этот закон очень важен для горожан, я очень прошу депутатов Госдумы поддержать его", - написал Собянин в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что необходимо "четко и последовательно, в соответствии с поручением президента, выполнять обещания".
Законопроект предполагает освобождение Фонда содействия реновации Москвы (создан властями столицы для исполнения программы реновации и предоставления нового жилья переселенцам из пятиэтажек - прим. ТАСС) от налога на прибыль и НДС, а получателей жилья - от налога на доходы.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.
Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля еще будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка.
В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 домов, включенных в него, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.