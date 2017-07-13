Собянин призвал Госдуму принять закон о налоговых льготах при реновации

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Госдумы принять законопроект о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации.

"Закон о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации, одобрили в правительстве РФ. В ближайшее время его рассмотрят в Госдуме. Этот закон очень важен для горожан, я очень прошу депутатов Госдумы поддержать его", - написал Собянин в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что необходимо "четко и последовательно, в соответствии с поручением президента, выполнять обещания".

Законопроект предполагает освобождение Фонда содействия реновации Москвы (создан властями столицы для исполнения программы реновации и предоставления нового жилья переселенцам из пятиэтажек - прим. ТАСС) от налога на прибыль и НДС, а получателей жилья - от налога на доходы.

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля еще будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка.

В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 домов, включенных в него, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.