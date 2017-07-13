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Выходные в Москве будут с дождями и грозами

Общество
13 июля, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

С начала следующей недели осадков в столице станет меньше

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Очередной циклон принес в Москву новую порцию дождей - сырая погода с грозами продержится в столице еще несколько дней. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, с началом новой недели облаков станет меньше, осадков тоже.

"Неделя в Москве из-за циклона завершится дождями, в начале следующей семидневки дождей станет меньше - они перейдут в разряд кратковременных и небольших", - отметил представитель метеослужбы.

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В пятницу, 14 июля, дожди, грозы и порывы ветра сохранятся, днем местами возможен град. Ночные температуры составят 16-18 в столице и 13-18 градусов в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет 21-23 и 20-25 градусов соответственно.

В субботу, 15 июля, в зоне атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди, днем с грозами и порывами ветра до 12-17 м/с. Ночные температуры будут достигать 15-17 в Москве и 12-17 градусов по области. Днем воздух прогреется до 24-26 в мегаполисе и 22-27 градусов по области.

В воскресенье, 16 июля, местами сохранятся кратковременные дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Ночью прогнозируется 16-18 в Москве и 13-18 градусов по области. Днем столбик термометра поднимется до 25-27 и 23-28 градусов соответственно.

В понедельник, 17 июля, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью будет 11-16, а днем - 22-27 градусов. Во вторник, 18 июля, местами ожидается кратковременный дождь. Ночью будет 9-14, днем вновь прогнозируется 22-27 градусов.

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