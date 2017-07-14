Джимми Картера выписали из больницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Экс-президент США Джимми Картер, госпитализированный ранее в Канаде в связи с обезвоживанием организма, выписан из больницы. Об этом сообщила в пятницу его пресс-служба.

"Бывший президент Джимми Картер выписан этим утром из больницы Святого Бонифация", - указывается в сообщении.

92-летний Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, в четверг в городе Виннипег в канадской провинции Манитоба вместе со своей супругой Розалин участвовал в акции благотворительную организации "Обитель человечества" (Habitat of Humanity), занимающейся строительством жилья для малоимущих. Из-за жары экс-глава государства почувствовал себя плохо и в качестве меры предосторожности был доставлен в больницу.

Как подчеркнули в пресс-службе, Картер чувствует себя хорошо и после выписки сразу же вернулся к участию в благотворительной акции.

В августе 2015 года Картер сообщил, что у него диагностирован рак головного мозга. В декабре того же года он заявил, что прошел необходимую терапию и полностью излечился от болезни.