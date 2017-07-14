Джимми Картера выписали из больницы

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Экс-президент США Джимми Картер, госпитализированный ранее в Канаде в связи с обезвоживанием организма, выписан из больницы. Об этом сообщила в пятницу его пресс-служба.
"Бывший президент Джимми Картер выписан этим утром из больницы Святого Бонифация", - указывается в сообщении.
92-летний Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, в четверг в городе Виннипег в канадской провинции Манитоба вместе со своей супругой Розалин участвовал в акции благотворительную организации "Обитель человечества" (Habitat of Humanity), занимающейся строительством жилья для малоимущих. Из-за жары экс-глава государства почувствовал себя плохо и в качестве меры предосторожности был доставлен в больницу.
Как подчеркнули в пресс-службе, Картер чувствует себя хорошо и после выписки сразу же вернулся к участию в благотворительной акции.
В августе 2015 года Картер сообщил, что у него диагностирован рак головного мозга. В декабре того же года он заявил, что прошел необходимую терапию и полностью излечился от болезни.