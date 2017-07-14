В Госдуме досрочно завершилось пленарное заседание из-за протечки крыши

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума досрочно завершила в пятницу пленарное заседание, из-за того что в здании протекла крыша. Свои коррективы в график депутатов внес сильнейший ливень в центре Москвы.

Внимание к проблеме невольно привлекла вице-спикер палаты Ирина Яровая. Во время своего выступления она обратилась к одному из присутствующих с вопросом: "Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке? Крыша течет?".

Реагируя на ее реплику, председательствующий первый вице-спикер палаты Александр Жуков попросил депутатов дать Яровой возможность закончить доклад, однако через несколько минут попросил их покинуть зал пленарных заседаний.

"Ирина Анатольевна, если можно, давайте перерыв сделаем на 10 минут. Коллеги, 10 минут перерыв", - объявил он.

Депутаты вернулись на свои места точно в срок. Заседание предложил возобновить председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы работаем в непростых погодных условиях, перекрытия не выдерживают", - сказал он. Однако депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, взяв слово, заявил, что "нужно срочно обесточить здание и пойти на улицу и депутатам, и аппарату". Володин поддержал его, напомнив, что "Дегтярев был кандидатом на пост мэра Москвы, он хорошо знает систему зданий". Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вернувшись в зал, пытался протестовать. "Я здесь, я вернулся, я с вами. Предлагаю работать до рассмотрения полной повестки дня", - сказал он.

"Нужна реновация"

Однако протекшая крыша вызвала оживленную дискуссию о реновации здания на Охотном ряду.

"Учитывая, что на улице погода, вы знаете, какая, она нас не балует уже длительное время, несколько месяцев, поэтому нам надо принять решение", - обратился к коллегам Володин и предложил альтернативу - продолжить работу либо сократить заседание, продлив его в будущую среду. "Учитывая, что, как вы видите, у нас дождливая погода до зала дошла, не защищает уже перекрытие, поэтому как поступим?" - спросил он.

"Технические службы докладывают, что парит у нас над кровлей. Может быть, это энергия депутатов уходит вверх?" - с улыбкой предположил Володин.

Депутат от КПРФ Олег Смолин выступил за то, чтобы "сократить заседание и поработать в следующий раз в более благоприятной обстановке". Представитель ЛДПР Василий Власов, со своей стороны, напомнил о словах Жириновского, что зданию Госдумы "нужна реновация", и высказал мнение, что инцидент ускорит переезд парламентариев в новый парламентский центр.

"Мы должны в новое здание переехать тогда, когда последние наши избиратели переедут в новую квартиру. Из этого исходите", - отреагировал Володин. "А когда вы хотите переехать в новое здание, а у нас избиратели будут в ветхом аварийном жилье, я думаю, вас Владимир Вольфович не поддержит", - сказал он молодому депутату.

Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов, в свою очередь, обратил внимание, что в связи с погодными условиями "транспортная ситуация сложная на дорогах, лишние полчаса будут не лишними, чтобы вовремя добраться [до аэропорта или вокзала] для тех, кто решил улететь или уехать". В итоге депутаты приблизительно в 17:40 мск завершили "пленарку", которая должна была закончиться в 18:00 мск.

Специалисты уже ищут источник проблемы

Специалисты Управления делами президента РФ выясняют, что случилось с крышей здания Госдумы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

"Специалисты профильного управления Управления делами и подведомственная организация выясняют обстоятельства случившегося", - сказала она. Крылова подчеркнула, что в случае обнаружения повреждений кровли будет оперативно проведен комплекс мероприятий по устранению неисправностей".