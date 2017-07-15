Экспедиция "Байкал - Аляска" на катамаране прибыла в Магадан

МАГАДАН, 15 июля. /ТАСС/. Участники историко-географической экспедиции "Байкал - Аляска", стартовавшей 30 мая из Иркутска, прибыли в субботу в Магадан по пути на Аляску, сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

"В течение дня все желающие смогут побывать с экскурсиями на катамаране экспедиции и узнать о целях и маршруте экспедиции. В свою очередь магаданцы представили туристические возможности Колымы", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, маршрут экспедиции "Байкал - Аляска" проходит по территории шести регионов РФ - Иркутской и Сахалинской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровского и Камчатского краев, а также штата Аляска на территории США. Протяженность маршрута - более 11 тыс. километров, сейчас он проходит по побережью Охотского моря с посещением Магадана.

Экспедиция приурочена к 150-летию с момента продажи Аляски. Ее участники проходят весь маршрут на парусном надувном разборном катамаране (тримаране) океанского класса. При этом один раз судно уже разбирали и собирали - при пересечении Байкальского хребта на севере Иркутской области.

Экспедиция началась 30 мая из Иркутска и завершится 30 августа в Анкоридже (США). По ее итогам будет составлен интерактивный путеводитель, снят документальный фильм и выпущена фотокнига.

Финиш запланирован на 30 августа 2017 года в Анкоридже (США). Проект реализуется при поддержке Русского географического общества, Минвостокразвития России, администраций регионов, по которым проходит маршрут.