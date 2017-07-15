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Борьба за барана, стрельба из лука и бег с коромыслом: в Казани празднуют Сабантуй

Общество
15 июля, 18:26 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, июля. /ТАСС

Национальный праздник Татарстана отметили традиционными играми и салютом

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КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Сотни людей пришли на национальный праздник Татарстана Сабантуй ("День плуга"), который проходит в Казани в субботу.

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Под звуки татарской народной музыки гости пробовали блюда национальной кухни, стреляли из лука и арбалета, а также участвовали в народных играх.

Несмотря на то, что торжественное открытие праздника началось в 11:00 мск, люди начали собираться в Березовой роще Казани на несколько часов раньше. Отовсюду слышалась татарская музыка.

Уметь работать и отдыхать

"Сабантуй - это великий праздник татарского народа и, надо сказать, что и погода сегодня позволяет нам радоваться, и наши успехи позволяют, что в области экономики, что в области сельского хозяйства, что в других областях. Я думаю, как народ умеет отдыхать, так же он умеет и работать. Я желаю, чтобы Сабантуй еще больше распространялся", - рассказал ТАСС один из руководителей национального ансамбля.

По всей Березовой роще установили шатры, где готовили шашлыки, плов, национальные блюда: перемячи, кыстыбыи, эчпочмаки (виды татарской выпечки - прим. ТАСС). Гостям также предлагались развлечения: стрельба из арбалета и лука, ковка монеток, различные соревнования. 11 районов Татарстана оформили подворья в национальных стилях: избы, самовары, фонтаны, колокола, небольшие пруды. Везде жарилось мясо, варилась уха и разливался ароматный чай из самоваров.

Оценка ЮНЕСКО

Сабантуй начался с театрализованного представления на центральном майдане (сцене). Его показали татарстанские музыкальные коллективы. Праздник открыли высокие гости, среди которых были заместитель генерального директора ЮНЕСКО Нада Аль-Нашиф, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие.

"От имени ЮНЕСКО я хочу сказать, что очень рада присутствовать здесь, отмечать богатство татарской культуры. Здесь очень приятно наслаждаться песнями и танцами и делить с вами чудо под названием Сабантуй, которое известно по всей России", - сказала Аль-Нашиф.

После приветственных слов молодой человек взобрался на высокий деревянный столб, выпустил голубей из прикрепленной к его вершине голубятни и таким образом открыл спортивные состязания. Среди них были бег с коромыслами и ведрами с водой, ходьба по бревну, поднятие гирь и другие. Для маленьких посетителей была организована отдельная площадка, где они могли поучаствовать в детском бое подушками, перетягивании каната, прыжках в мешках и других конкурсах.

Борьба на поясах корэш

Кульминацией соревнований традиционно стала национальная борьба на поясах корэш - единоборство батыров-силачей, в конце которого победитель получает живого барана и автомобиль.

Вечером народные гулянья продолжатся на Казанском ипподроме, где, помимо конноспортивных соревнований, посетителей ожидает концертная программа с участием звезд татарской эстрады и розыгрыш призов. По окончании праздничной программы прогремит салют.

Сабантуй зародился у тюркских народов, занимающихся земледелием, много веков назад. Раньше праздник был приурочен к началу весенних полевых работ и проходил в конце апреля. Сегодня он отмечает их окончание и празднуется в основном летом. Единой даты у праздника нет - в разных регионах и населенных пунктах Сабантуй отмечают в разное время.

Торжества длятся несколько недель, обычно с конца мая по июль. Так как в Татарстане праздник имеет статус государственного, дату его проведения назначает своим указом президент республики.

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